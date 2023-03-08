全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike」

▲謝志樂滯留台灣一年，經常到象山爬山健身或騎Ubike逛市區。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

掌控每年700億美元毒品交易量的全球頭號大毒梟謝志樂已在荷蘭落網，日前引渡至澳洲受審，面臨終身監禁重刑，引起全球矚目。外界不知，這名被歐美各國緝毒組織列為頭號追捕對象的販毒首腦，曾因疫情意外受困台灣，在台北長住，台灣檢方與海巡署對他展開長期監控，掌握他在台低調過著豪奢生活，不嫖、不賭還特別重視養身。

謝志樂因疫情受困在台期間，平時會外出爬山、騎腳踏車，並且大啖米其林美食，期間還邂逅一名女大學生，檢警曾對他發動搜索約談，因未尋獲任何毒品，只好「技術性」地將他驅逐出境，讓荷蘭警方利用轉機時將他逮捕，成功瓦解以他為首的跨國販毒網。

▲謝志樂2年前祕密來台，因疫情嚴峻導致全球班機取消而受困台灣長達1年，當時他租屋在敦化南路的一棟大樓。

專案小組監控發現，謝志樂行事謹慎，長相樸實斯文，他不抽菸也不愛喝酒，更不嫖妓，曾經來台住過君悅酒店，後來改在信義區吳興街旁的社區短暫租屋停留2個月，直到2020年來台才改住敦化南路的高檔社區。

▲全球頭號大毒梟謝志樂在荷蘭落網並被引渡至澳洲受審，關鍵原因竟與台灣檢方及海巡署聯手監控，將他驅逐出境有關。

對養生相當重視的他，不但常爬101大樓附近的象山，把附近山系環境摸得一清二楚，更愛在大台北地區騎Ubike運動，滯台期間過得愜意，他甚至還安排高檔健檢服務，有次一名疑為日本販毒集團成員來台與他碰面後，監控人員還拍到他專程前往知名整形外科診所，進行醫美手術，是否為改變容貌就不得而知。

▲謝志樂 。

國際刑警組織日前通報泰國警方，在當地逮到謝志樂製毒黨羽並查扣大量毒品及販毒所得，不過，這只是捉拿謝志樂的第一步，國際刑警組織不但對他發出紅色通緝令，路透社更率先大篇幅揭露他的販毒手法，嚇得昔日與他合作的黑幫成員，深怕遭波及而紛紛走避，謝的毒品王國也受到影響，而逐漸步入全球緝毒組織與台灣的圈套，經台灣檢警專案小組長期布局，並聯合澳洲與荷蘭等國警方逮捕，一舉瓦解他建立的全球最大黑幫販毒網，避免更多人遭受毒害。

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