　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike」

謝志樂滯留台灣一年，經常到象山爬山健身或騎Ubike逛市區。

▲謝志樂滯留台灣一年，經常到象山爬山健身或騎Ubike逛市區。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

掌控每年700億美元毒品交易量的全球頭號大毒梟謝志樂已在荷蘭落網，日前引渡至澳洲受審，面臨終身監禁重刑，引起全球矚目。外界不知，這名被歐美各國緝毒組織列為頭號追捕對象的販毒首腦，曾因疫情意外受困台灣，在台北長住，台灣檢方與海巡署對他展開長期監控，掌握他在台低調過著豪奢生活，不嫖、不賭還特別重視養身。

謝志樂因疫情受困在台期間，平時會外出爬山、騎腳踏車，並且大啖米其林美食，期間還邂逅一名女大學生，檢警曾對他發動搜索約談，因未尋獲任何毒品，只好「技術性」地將他驅逐出境，讓荷蘭警方利用轉機時將他逮捕，成功瓦解以他為首的跨國販毒網。

謝志樂2年前祕密來台，因疫情嚴峻導致全球班機取消而受困台灣長達1年，當時他租屋在敦化南路的一棟大樓。（翻攝Google Maps）

▲謝志樂2年前祕密來台，因疫情嚴峻導致全球班機取消而受困台灣長達1年，當時他租屋在敦化南路的一棟大樓。

專案小組監控發現，謝志樂行事謹慎，長相樸實斯文，他不抽菸也不愛喝酒，更不嫖妓，曾經來台住過君悅酒店，後來改在信義區吳興街旁的社區短暫租屋停留2個月，直到2020年來台才改住敦化南路的高檔社區。

全球頭號大毒梟謝志樂在荷蘭落網並被引渡至澳洲受審，關鍵原因竟與台灣檢方及海巡署聯手監控，將他驅逐出境有關。（翻攝澳洲聯邦警察官網）

▲全球頭號大毒梟謝志樂在荷蘭落網並被引渡至澳洲受審，關鍵原因竟與台灣檢方及海巡署聯手監控，將他驅逐出境有關。

對養生相當重視的他，不但常爬101大樓附近的象山，把附近山系環境摸得一清二楚，更愛在大台北地區騎Ubike運動，滯台期間過得愜意，他甚至還安排高檔健檢服務，有次一名疑為日本販毒集團成員來台與他碰面後，監控人員還拍到他專程前往知名整形外科診所，進行醫美手術，是否為改變容貌就不得而知。

謝志樂 。（翻攝澳洲聯邦警察官網）

▲謝志樂 。

國際刑警組織日前通報泰國警方，在當地逮到謝志樂製毒黨羽並查扣大量毒品及販毒所得，不過，這只是捉拿謝志樂的第一步，國際刑警組織不但對他發出紅色通緝令，路透社更率先大篇幅揭露他的販毒手法，嚇得昔日與他合作的黑幫成員，深怕遭波及而紛紛走避，謝的毒品王國也受到影響，而逐漸步入全球緝毒組織與台灣的圈套，經台灣檢警專案小組長期布局，並聯合澳洲與荷蘭等國警方逮捕，一舉瓦解他建立的全球最大黑幫販毒網，避免更多人遭受毒害。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
【全文】長住台灣遭監控助緝捕　揭全球頭號毒梟落網內幕
【全球毒王藏台灣2】化身多金乾爹穩交火辣女大生　澳門一夜輸6千萬美元不眨眼
【全球毒王藏台灣3】串連各國知名黑幫　「三哥」組販毒模式連哈佛教授都讚嘆

 
ET快訊
陳零九被爆曖昧情害分手！　3女星同聲批狐狸精：做見不得人的事
情趣女神認了「7天做14次」榨乾叔叔級男友：懷孕就結婚
全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike
小薰、鄭人碩爆情變！　穩交4年「1問題卡關」
王建煊決定參選總統　坦言「台灣快要完蛋啦！」
日本搭機忘做1件事！3400元噴了　他喊：腦婆對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

醫美老闆遭控「貴婦奈奈」手法吸金　診所回應了

全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike」

台中建案深夜疑遭縱火燒出「濃煙柱」　工人急喊：調監視器找人

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥：陳浩南看太多！

北市府1.7億工程爆貪汙收賄數十萬　衛工處副司長20萬交保

國小女兒目擊導護媽媽被撞飛成植物人　司機闖紅燈未賠償加重判刑

「鋼珠怪客」1日6射淡水輕軌、公車站！被逮認罪賠慘了　市府出手

竹聯明仁會春酒170名旗袍妹服務！跆拳金牌「黑道學霸」現身主桌

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

海底撈吃飯偷把店員？！ 深情擊掌再驚喜十指緊扣

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

出口在眼前出不去！天兵女「三進三退」困停車場...防撞桿也斷了

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

醫美老闆遭控「貴婦奈奈」手法吸金　診所回應了

全球毒王藏台灣！真實長相曝光　年控700億「樸實騎Ubike」

台中建案深夜疑遭縱火燒出「濃煙柱」　工人急喊：調監視器找人

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥：陳浩南看太多！

北市府1.7億工程爆貪汙收賄數十萬　衛工處副司長20萬交保

國小女兒目擊導護媽媽被撞飛成植物人　司機闖紅燈未賠償加重判刑

「鋼珠怪客」1日6射淡水輕軌、公車站！被逮認罪賠慘了　市府出手

竹聯明仁會春酒170名旗袍妹服務！跆拳金牌「黑道學霸」現身主桌

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

自摸蛋蛋超硬！像「保齡球」恐睪丸癌　1情況都是水

傳曖昧陳零九…篠崎泫慘遭排擠！穩交男星「街邊再摟男歌手」情史起底

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

強硬回應台海！　秦剛：台灣關係處理不好，中美關係地動山搖

直擊《不熙娣》美女主播緊貼富商帶回家！親密互動全被拍　男方曾離婚

迪麗熱巴剛撇懷孕…左手無名指戴鑽戒！「飯拍照」瘋傳鐵粉挺：女孩子自由

陳零九分手10年女友「原因不單純」！認情緒潰堤：想出家　內幕曝光

小薰爆「重視伴侶是基督徒」！曾捲教會風波：鄭人碩不信主就不要嫁

陳零九被爆曖昧情害分手！　3女星同聲批「狐狸精」：做見不得人的事

黏人白貓跳阿公背上狂蹭頭　媽看傻：鏟屎都沒這種福利

社會熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

公司拿二手爛車「賣他50萬」　男上班數月0薪水

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

淡水鋼珠怪客1日6射！警衝板橋逮人

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥

即／人夫急剎倒地遭輾斃　2人無保請回

露背旗袍辣妹迎賓！明仁會春酒內部畫面曝

1.7億工程貪汙案　衛工處副司長20萬交保

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

小吃店女上廁所遭「男酒客偷1.6萬元」崩潰

女員工提離職！老闆竟2度性侵　她崩潰提告

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

買房給兒子住！爸遇1狀況氣到要賣房

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面