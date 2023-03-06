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佛陀涅槃日分享生活中的佛法智慧　功德百千倍

文／賴芃縈

▲▼靈鷲山成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

每當我們面對生活的考驗時，學佛的師兄師姐，總有一套以佛法智慧超越痛苦的方法提供參考，將這些佛法智慧書寫成文字，使得這個徵文活動產生且意義非凡。

靈鷲山開山大和尚心道法師的教育理念是解行並重，一定要有學問，也一定要有修行。所以靈鷲山教育院於2021年佛陀成道日啟動第一屆「四期教育 成佛有你」全球徵文活動，期望創造一個法供養機會，讓阿含期的學員，在學習後將自身領悟與體會，以文字書寫出那份感動與心得，不僅實踐解行並重的精神，並藉此將佛法流傳。

第二屆「四期教育 成佛有你」全球徵文，此次徵文有四項主題，包含四期教育基礎課程及【阿含期】兩門課程為主題，另有靈鷲山四十周年特別主題分別說明如下：

一、「靈鷲40－四期教育與我」：今年欣逢靈鷲山開山四十周年，特別增設靈鷲40主題，不論您是對徵文有興趣剛剛接觸的新緣，或者是四期教育學習者、推廣者、服務者，或許是您看見家人朋友學習四期教育的感動過程，都歡迎您來分享，遇見四期教育的精彩生命故事。

二、「皈依三寶」：學員在參加靈鷲山四期教育基礎《皈依三寶》課程後，對自身感受到最大的利益是什麼？生活中如何做一個皈依三寶弟子？將此體悟書寫成文章投稿徵文比賽。

三、「初轉之法」：從靈鷲山四期教育【阿含期】初階《初轉之法》課程中，理解佛陀所宣說的「四聖諦」生命真理，包含了生命真實境況的「苦諦」，認識苦的根源「集諦」，苦的止息為「滅諦」，以及滅苦的方法「道諦」，其中對您的生命最大的啟發和生活中的實踐與運用為何？課程學員可將心得分享參加徵文，可藉此達到法供養的目的。

四、「無我之道」：從靈鷲山四期教育【阿含期】進階《無我之道》課程中，領悟到長久以來，眾生執取「五蘊為我」，您是否體會到佛陀所說的生命重擔呢？學習佛陀的「無我」智慧後，您對「我」有何重新看見？您如何在生活中修持「無我」，分享真實的故事與體會。

徵文活動已經開始收件，耕讀四期教育，以自我親身體會的感受，書寫成文章，不僅將佛法的美妙供養給世人，亦可成為靜默間度化眾生的方便法門，而法供養的福報更可成為智慧的基礎，從「心」出發所產生文字的力量，可以成為我們擺脫生活煩惱中最佳利器。

徵文活動辦法：靈鷲山教育網　https://edu.ljm.org.tw/news/show.aspx?id=1530

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