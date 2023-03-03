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愛情長跑7年！28歲男付82萬訂金「開保時捷向女友求婚」

▲▼ 。（圖／）

▲男子開保時捷向女友求婚。（圖／翻攝自KL娛樂站）

圖文／CTWANT

一般而言，求婚都是靠一枚戒指，不過在馬來西亞柔佛州，有一名28歲張姓男子，開著保時捷向王姓女友求婚，影片在網路掀起話題。

有網友在臉書社團《KL娛樂站》PO出照片和影片，寫道：「男生用一輛跑車向女友求婚成功，這樣是不是打壞行情？那些買不起跑車的男人不用娶老婆了。」34秒畫面中可見，張男單膝跪地向女友求婚，周圍的人一片歡呼聲，而後方有一台貨車，上頭載著一個大型透明箱，裡面裝滿氣球和一輛黑色保時捷。

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▲黑色保時捷就裝在後方貨車上，裡面裝滿了氣球。（圖／翻攝自KL娛樂站）

根據《星洲日報》報導，張男和女友在同一所大學讀書認識，2人在一起7年，後來成為房地產經紀人，近日26歲王女在達到銷售目標後，賺了2萬令吉（約14萬新台幣）獎金，她打算用這筆錢買一輛車，實際上是想要一輛賓士，但張男決定補足金額，為她「升級」為保時捷，總共支付了12萬令吉（約82萬新台幣）的訂金。

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▲張男贊助82萬訂金，買了一輛保時捷。（圖／翻攝自KL娛樂站）

在看到有人收到裝在透明大盒子裡的保時捷跑車當作禮物的消息後，張男也突發奇想，做了同樣的事。王女雖然知道他們將在情人節為車輛舉行「提車儀式」，同時被告知家人朋友也會出席，萬萬沒想到張男會來求婚這一套。

張男表示，他向伴侶求婚的方式沒有對錯之分，最重要的是他要靠自己的能力去做。

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