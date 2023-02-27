他驚覺「雙手紫黑」以為快死了！　奔急診求救結局笑翻

▲巴拉圭一名男子雙手「莫名」泛藍。（圖／翻攝推特@AleGinzo_MD）



記者吳美依／綜合報導

巴拉圭一名年輕男子驚覺雙手呈現紫黑色，看起來血色盡失，他擔心感染致命疾病，趕緊奔向急診室求助。醫師們實施一連串檢查都沒有找出病灶，一度相當苦惱、束手無策，最後卻意外發現，那只是牛仔褲染色罷了。

醫師金佐（Ale Ginzo）在推特分享，這個病例難倒了整間急診室的醫療團隊，年輕男子沒有任何潛在疾病，「確認了生命徵象、聆聽了心跳、查看了風濕病病史，一切正常」、「儘管生命徵象穩定，也沒有其他症狀，但染色的情況沒有改善」。

後來，醫療團隊推測，可能病因包括血栓、心肺疾病、病毒感染或手足發紺（acrocyanosis），也就是血液循環受阻導致末梢缺血，皮膚呈現藍紫色的狀況。

醫師與患者苦惱之際，卻在一段閒聊中獲得解答。金佐醫師說，「病人買了新牛仔褲，並且持續使用酒精噴霧。他用酒精清潔雙手，然後又把手放在新牛仔褲上。結果：藍色的雙手。治療：去急診室之前洗手。」

▲患者清潔雙手後恢復正常膚色。（圖／翻攝推特@AleGinzo_MD）

這段糗事讓許多人笑翻了，網友瓦格斯（Lalo Vargas）留言表示自己也有類似經驗，「有一天我的臉全變成黃色的，我去看醫師，醫生叫我洗臉。我是一名大學教師，平常會使用黑板，而且那天使用的是黃色粉筆。我像個真正的小丑一樣站在那裡。」