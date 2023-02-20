長榮航太上市前辦理「現金增資」　今起競價拍賣底價57.63元

▲長榮航太辦理現金增資。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

長榮集團旗下的飛機維修公司長榮航太科技(股)公司(股票代號2645)，配合上市前辦理現金增資發行21,764,000新股，其中 14,800,000股今(20)日起進行競價拍賣，底價為新台幣57.63元。

長榮航太表示：競價拍賣期間自2023年2月20日起至22日止，並依投標價格高者優先得標；每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價57.63元，每標單最低1張，以價高者優先得標，並預定於2月24日開標。

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長榮航太目前資本額為35.28億元，配合上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達37.46億元，公司秉持穩健經營的策略，2022年全年營收達118.47億元，與2021年全年營收96.17億相較，大幅成長23.19%；2021年每股盈餘2.50元，2022年前3季每股盈餘已達4.07元。

長榮航太2023年1月合併營收為10.28億元，年增率為12.42%，月增率為3.73%。

長榮航太擁有維修與製造兩大事業體，位於桃園機場的大園廠區主要設施包含4 座飛機維修棚廠及1座發動機工廠，主要業務為航機維修；位於觀音的製造廠區，以航太產品及組件的生產製造為主。

此外長榮航太陸續發展轉投資事業：與美國GE公司合資成立長異發動機維修(股)公司、美國Spirit Aerosystems合資成立長銳航材(股)公司，以及與艾姆勒車電&匯鑽科技(股)公司合資成立長鑽科技(股)公司共三家轉投資公司。