挪威建築師「家境可憐小孩沒飯吃」　嬤被騙20萬...差點又上當

▲1名假挪威建築師騙得8旬嬤20萬元後，又要騙5萬。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市82歲吳姓阿嬤1年前透過臉書認識1名自稱是挪威建築師的男子，吳婦得知男子生活困苦，一時心軟，匯了20萬元救急，這次該男子改以「小孩沒錢吃飯」為由索討，吳婦愛心大噴發，又要匯5萬元，還好被行員和警員攔下，吳婦得知被詐騙直說「太可惡了！還以為是可憐人要幫他，竟然是欺負我心軟」。

台中市警察局第二分局育才派出所警員陳倚文、吳定霖，日前接獲三信銀行成功分行行員通報，有名老婦人要匯5萬元到不明帳戶，2名員警迅速到場關心。

吳婦表示該男網友自稱是挪威建築師，2人是在臉書認識，加賴聊天1年多，未曾見過面，男網友前陣子哭訴生活困苦，她一時心軟，匯了20萬元，這次卻以因工程款被扣留，導致三餐不濟，家裡已沒有錢讓小孩吃飯等理由，求她再匯5萬元。

警方得知原由後告知吳婦這是慣用的詐騙手法，詐團利用被害人的同情心，編造身世坎坷的理由讓人心生憐憫，進而乖乖匯錢。

善良的吳婦聽到後恍然大悟，直說「太可惡了！以為是可憐人要幫他，竟然是欺負我心軟」，吳婦後來在警方協助下封鎖該名網友，並斷絕聯絡，十分感謝員警的熱心與幫忙。