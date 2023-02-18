　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挪威建築師「家境可憐小孩沒飯吃」　嬤被騙20萬...差點又上當

▲1名假挪威建築師騙得8旬嬤20萬元後，又要騙5萬。（圖／民眾提供）

▲1名假挪威建築師騙得8旬嬤20萬元後，又要騙5萬。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市82歲吳姓阿嬤1年前透過臉書認識1名自稱是挪威建築師的男子，吳婦得知男子生活困苦，一時心軟，匯了20萬元救急，這次該男子改以「小孩沒錢吃飯」為由索討，吳婦愛心大噴發，又要匯5萬元，還好被行員和警員攔下，吳婦得知被詐騙直說「太可惡了！還以為是可憐人要幫他，竟然是欺負我心軟」。

台中市警察局第二分局育才派出所警員陳倚文、吳定霖，日前接獲三信銀行成功分行行員通報，有名老婦人要匯5萬元到不明帳戶，2名員警迅速到場關心。

吳婦表示該男網友自稱是挪威建築師，2人是在臉書認識，加賴聊天1年多，未曾見過面，男網友前陣子哭訴生活困苦，她一時心軟，匯了20萬元，這次卻以因工程款被扣留，導致三餐不濟，家裡已沒有錢讓小孩吃飯等理由，求她再匯5萬元。

警方得知原由後告知吳婦這是慣用的詐騙手法，詐團利用被害人的同情心，編造身世坎坷的理由讓人心生憐憫，進而乖乖匯錢。

善良的吳婦聽到後恍然大悟，直說「太可惡了！以為是可憐人要幫他，竟然是欺負我心軟」，吳婦後來在警方協助下封鎖該名網友，並斷絕聯絡，十分感謝員警的熱心與幫忙。

ET快訊
宋逸民著急求見面！阿Ben爆他違法1舉動　小甜甜發聲
00878靠邊站！ 　最夯債券ETF買氣已破百億
鄭家純挨罵「香爐妹+騷貨」！　3網友下場慘曝
收到陳宗彥事件爆料！　時力：資料丟了人就跑
快訊／21歲騎士撞「違停拖板車」！　頭爆血身亡
女星脫光上半身「過程全被拍」！連胸罩都沒穿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1南下高雄路竹段「5車追撞」！佔用內車道…車流回堵4km

女師滾上人夫狂寫性愛日記！正宮氣到摔下樓　向狐狸精索賠反而慘

新竹市「大湳雅公園」縮水　投了700萬又解約！議員要求說明

2歲男童被抱進廁所！回家臉腫委屈吐「老師捏的」　家長怒報案

鄭家純捲「小三」挨罵香爐妹+騷貨　3網友被起訴急道歉賠錢

新竹空軍2士兵網上炫耀有槍還販賣　最美休息站落網畫面曝

挪威建築師「家境可憐小孩沒飯吃」　嬤被騙20萬...差點又上當

陳宗彥涉貪台南地檢否認吃案 分案重啟調查

陳宗彥請辭後續　高檢署澄清南檢辦涉貪並無包庇吃案

得利10號衰捲運毒！船長關冤獄2966天獲賠1186萬　船東逃亡洗清白

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

快訊／國1南下高雄路竹段「5車追撞」！佔用內車道…車流回堵4km

女師滾上人夫狂寫性愛日記！正宮氣到摔下樓　向狐狸精索賠反而慘

新竹市「大湳雅公園」縮水　投了700萬又解約！議員要求說明

2歲男童被抱進廁所！回家臉腫委屈吐「老師捏的」　家長怒報案

鄭家純捲「小三」挨罵香爐妹+騷貨　3網友被起訴急道歉賠錢

新竹空軍2士兵網上炫耀有槍還販賣　最美休息站落網畫面曝

挪威建築師「家境可憐小孩沒飯吃」　嬤被騙20萬...差點又上當

陳宗彥涉貪台南地檢否認吃案 分案重啟調查

陳宗彥請辭後續　高檢署澄清南檢辦涉貪並無包庇吃案

得利10號衰捲運毒！船長關冤獄2966天獲賠1186萬　船東逃亡洗清白

快訊／國1南下高雄路竹段「5車追撞」！佔用內車道…車流回堵4km

12歲以下只要1元！3大樂園推「228」連假限定優惠

中國媒體看林書豪PLG首秀　狂讚台灣職籃比CBA好太多

基隆Podcast第3集！市府發言人余治明主持　宣導乾淨家園政策

台61線西濱快速公路大貨車速限　3／1下修至80公里

補班不Blue！基隆頂樓空中花園逛市集　有機會獲Switch大獎

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師竟冷回1句　全場氣炸

星巴克咖啡驚藏玻璃！美國急回收2.5萬箱　消費者買到可全額退費

228連假期公共運輸轉乘優惠　國道客運、台灣好行超好康

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

「小芸有空嗎」　陳宗彥爆召妓對話全文曝光

竹聯和堂宜溪開50桌宴客　選這地點原因曝

即／疑停樹蔭下出事　女騎士追撞倒地失去心跳

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

陸軍情侶私密片瘋傳　全面清查手機「接觸者」

台版N號房！拐數百女子拍淫片　色男過年獄中身亡

檢10年前就想辦陳宗彥！法務部回應了

空軍2士兵涉賣槍枝　警台中清水休息站逮人

補好身子戰鬥人妻！小王爽喊：幫妳更濕

龍舟天菜入選亞運培訓隊　母淚：最好的禮物

淫狼攝影師下藥！女模「斷片」驚醒全裸趴跪

高雄16歲男逃家想自立！出走原因超心酸

更多熱門

相關新聞

「乾兒子」嘴甜　台中婦險遭詐14萬

「乾兒子」嘴甜　台中婦險遭詐14萬

台中市67歲楊姓婦人到銀行要匯款14萬元，禁不住行員關心提問，才說出要匯給乾兒子，用途一下子是幫忙付車錢，一下子是買房，最後說出才認識3個月時，這下行員更加篤定是詐騙，員警獲報規勸，楊婦起初仍堅持要匯，後來找來她老公，楊婦這才倖倖然離去，台中市警二分局表示，北區34家金融機構全都組成防詐聯盟，怒嗆詐團別把北區人當白痴。

俄羅斯波羅的海部署核武戰艦　30年首見

俄羅斯波羅的海部署核武戰艦　30年首見

「活到這麼大沒被騙過」　7旬男匯150萬被拒

「活到這麼大沒被騙過」　7旬男匯150萬被拒

建築師包山包海？　他曝最常被問3件事：有些權責連法官都分不清

建築師包山包海？　他曝最常被問3件事：有些權責連法官都分不清

男網友要他買跑車　他衝銀行匯320萬險遭詐

男網友要他買跑車　他衝銀行匯320萬險遭詐

關鍵字：

挪威建築師育才所阻詐

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面