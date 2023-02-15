「乾兒子」嘴甜　台中婦母愛噴發匯款14萬....行員警察聯手擋下

▲台中警方成功阻詐14萬元，怒嗆詐騙別把北區人當白癡。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市67歲楊姓婦人到銀行要匯款14萬元，禁不住行員關心提問，才說出要匯給乾兒子，用途一下子是幫忙付車錢，一下子是買房，最後說出才認識3個月時，這下行員更加篤定是詐騙，員警獲報規勸，楊婦起初仍堅持要匯，後來找來她老公，楊婦這才倖倖然離去，台中市警二分局表示，北區34家金融機構全都組成防詐聯盟，怒嗆詐團別把北區人當白痴。

台中市警二分局文正派出所日前下午1點多，接獲國泰世華銀行篤行分行行員報案，楊婦可能遭到詐騙，警員蔡昀倫、羅揚駿火速趕抵現場，員警詢問匯款14萬元的原因，楊婦先說要贊助乾兒子買房，後來又說是贊助買車，說詞反覆。

蔡員機警，借來楊婦手機查看對話紀錄，這才恍然大悟，原來楊婦是在網路上認識3個月的梁姓男子聊天，還認梁男為乾兒子，禁不住乾兒子每天「媽媽早，媽媽晚安」的噓寒問暖，一時母愛大噴發，同意匯錢幫忙買車又買房。

盡管警方一再說明遇上詐騙，但楊婦抱持質疑態度，仍然要匯，後來在警方鍥而不捨苦勸，加上她老公也到場，楊婦這才心不甘情不願的離去。

警方表示，詐騙集團一直猖獗，沒有稍緩趨勢，這個月光是國泰世華銀行篤行分行就阻詐3件，警方已和北區34家金融機構組成「警銀聯阻防詐連線」，並向詐團宣示，別把北區人當做白痴。