外螢幕超大！首款摺疊機登台　OPPO發布全新Find N2 Flip

▲OPPO今日宣佈旗下Find N2 Flip摺疊手機正式在台灣發表。（圖／OPPO）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO今日宣佈旗下Find N2 Flip摺疊手機正式在台灣發表，也是OPPO首款在台灣開賣的直式摺疊手機。OPPO Find N2 Flip搭載3.26吋多功能外螢幕，透過外螢幕即可操作拍照、即時回覆等便捷功能；自研水滴轉軸技術，享受無感摺痕；更配備4300mAh超大電量，影像上搭載MariSilicon X自研影像NPU晶片與Hasselblad哈蘇影像系統，不分晝夜都能捕捉精彩畫面。

本次同步發表搭載13.4mm複合振膜大動圈的OPPO Enco Air3真無線耳機，除了經典的冰釉白外，也推出了與Find N2 Flip絕配的薄霧紫、還有OPPO Pad Air升級版，搭配全新潮流的薄霧紫。

OPPO Find N2 Flip將於2月25日正式開賣，建議售價為31,990元。同步發布原廠保護殼1290元，新上市真無線藍牙耳機OPPO Enco Air3 售價為2099元、OPPO Pad Air升級版售價為 9990元，今天開始到24日，全台體驗店、網路商店指定通路都開放預購，購買就送原廠配件組合。

Find N2 Flip搭載 3.26吋 多功能外螢幕，不需翻開手機即可左滑使用相機、查看行程、天氣、計時器及錄音等功能，「即時回覆」功能更可以透過外螢幕使用預設訊息回覆簡訊、Line、Instagram等即時訊息。

在外螢幕自拍模式下，除了以「高感光主鏡頭」自拍之外，還能縮放比例，調整至最適範圍強調細節，另可化身為補妝鏡，讓外螢幕更能作為日常使用。展開後的內螢幕則是6.8吋，21：9的大螢幕，搭配120Hz更新率自適應螢幕，瀏覽順暢還能兼顧續航，另外也支援螢幕分割、懸浮視窗等功能，讓使用者在螢幕的使用上有更多可能性，同時能多工處理不同事情及場景。

主鏡頭搭載5000萬畫素IMX890感光元件，能夠應對各種光線場景，不用擔心過曝或過暗的疑慮，前鏡頭則是採用與Sony聯合開發的IMX709感光元件，配合OPPO自主研發的人像美顏，呈現更加自然、清晰的自拍表現；透過17:9的超大3.26吋外螢幕自拍，讓拍照預覽完整不切割。旗艦影像系統在MariSilicon X自研影像NPU晶片和Hasselblad哈蘇影像系統的加持下，呈現專業的畫質表現。

許多用戶遲遲不敢嘗試摺疊機的主要原因就是擔心螢幕耐用度，與螢幕摺痕問題，OPPO 表示，Find N2 Flip經過多年的研究與試驗，採用新一代自研水滴轉軸，同時打造業界最淺摺痕。轉軸的材料使用航太級新材料，強度提升15%，精密且複雜的工藝保證轉軸穩定性。水滴型態使螢幕彎摺半徑增大、變形更小、摺痕變淺。相比Find N，摺痕寬度降低約63％，摺疊後可以完美密合，避免灰塵從隙縫中進入，摺疊厚度更小。

轉軸使用凸輪及彈簧的獨特設計以實現自由懸停的功能，並且使用特殊工藝減少摩擦光滑度提升75%，確保每次的開合都能順暢並符合人體工學。同時，Find N2 Flip也獲得萊茵TÜV摺疊可靠度認證，經過測試40萬次摺疊後，仍可正常使用。