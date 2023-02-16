福岡驚見「河豚屍」躺滿沙灘！1個月前才死百隻　居民嚇：災難前兆

▲日本各地近期接連發生大量魚群死亡事件。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

日本新潟縣糸魚川市近日發生沙丁魚集體死亡，由於死亡的沙丁魚數量實在多到誇張，讓不少當地居民懷疑是否是災難前兆。而且除了新潟縣外，山形縣、福井縣近期也接連發生大量河豚擱淺，九州福岡縣志賀島14日也傳出上百隻河豚集體死亡，詭異的現象讓不少當地學者直呼「史無前例」。

根據《西日本新聞》報導，日本福岡志賀島一處海水浴場14日出現上百隻河豚屍體，每隻河豚的體型大約落在10至20公分之間。志賀島一間水族館「海洋世界海之中道」辨識屍體後表示，死亡的河豚是一種棲息於青森縣以南地區的瓣叉鼻魨，棲息深度10至360公尺，體長最長可達35公分。

▲福岡志賀島一處海水浴場14日驚見上百隻河豚屍體。（圖／翻攝自推特）

海洋世界海之中道一名研究員大西拓表示，過去曾發生1、2隻河豚死亡被沖刷上岸，但一次出現上百隻的情況是史無前例。他分析，應該是海水溫度突然快速下降，導致河豚衰弱甚至死亡，最後才被強風沖刷上岸，但河豚究竟是在遠方死亡後慢慢漂到該沙灘，還是在志賀島周圍才出現衰弱情況，目前無法確定。

報導中提到，跟福岡市同在日本海（東海）一側的新潟縣、山形縣、福井縣的沿岸地區，近期也接連傳出有魚群大量死亡的情況，其中新潟縣1月13日發生的河豚大量死亡事件，河豚的品種與2月14日福岡市死亡的河豚品種一致，目前仍無法確定其死亡原因。