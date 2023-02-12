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嘉義縣情人節約會超夯8景點　山海美景求婚新選擇

▲▼ 嘉義縣精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣推出精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年的2月14日情人節是年度盛事，許多情侶都會安排出遊，嘉義縣文化觀光局整理嘉義8處「約會必訪景點」，山景、海景、湖景、茶園、星空應有盡有，在浪漫景點營造滿滿儀式感，與愛人一同度過愉快情人節。

▲▼ 嘉義縣精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，每年的情人節都會在社群媒體上看到眾情侶打卡放閃，幫伴侶拍出美照一定是約會重點之一，嘉義縣有許多充滿氛圍的景點，歡迎民眾到嘉義縣精選景點約會拍美照，用輕鬆出遊的方式幫助二人感情升溫。

▲▼ 嘉義縣精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

充滿國外氣息的「佐登妮絲城堡」絕對是第一首選，華麗的建築裡有19處打卡點；因國片「消失的情人節」拍攝而爆紅的「白水湖壽島」，隨著潮汐漲退會出現限定景色「海潮馬路」，適合情侶們來散步賞夕陽；造訪梅山太和村的秘境景點「牛伯伯茶塢」，坐在像南瓜造型的茶屋看著塔山美景、喝茶，最特別的心形窗戶絕對是約會必拍打卡點。

▲▼ 嘉義縣精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

「海鼠山1314觀景台」坐落在海拔1314公尺山上，諧音是「一生一世」，擁有360度零死角的茶園景致，還有一座寫滿18國語言「我愛你」的浪漫愛情塔，讓情侶們大聲地說出我愛你！也可至「曾文水庫」欣賞夢幻山水湖畔，搭遊艇迎風享受二人世界；情人節不僅情侶放閃，「阿里山星空」也在不停放閃，阿里山上無光害，抬頭就能看見滿天星空，浪漫指數爆表！

▲▼ 嘉義縣精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，嘉義梅山「空氣圖書館」及阿里山「阿將的家23咖啡館」都是網友力推的約會景點，兩人作伙吃美食、喝咖啡，輕鬆又愜意！「空氣圖書館」是一家沒有書的圖書館，以植物跟蕨類打造的森林系文青店，各個角落都好拍！位於阿里山樂野村的「阿將的家23咖啡館」，咖啡館完工前遇上老闆阿將與老婆結婚23年的紀念日，因此老闆把咖啡屋當成禮物送給老婆，比韓劇「浪漫滿屋」還浪漫，歡迎全台的情侶們都能來嘉義感受情人節的浪漫氛圍！

▲▼ 嘉義縣精選8處約會必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

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