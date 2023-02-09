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確診有望免強制隔離！張上淳曝下階段鬆綁「染疫自主在家休息」

▲▼2/9中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

室內口罩令終於放寬，防疫政策調整下一步將是確診者隔離、通報定義鬆綁。行政院首席防疫顧問張上淳今（9）日透露方向，後續確診者隔離不再用強制隔離，擬改為建議性、在家休息等模式，都還在考量當中，但還沒有確定的時間點。

指揮中心指揮官王必勝日前透露，接下來5大防疫政策調整重點，包含口罩、邊境0+7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、傳染病降類。

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其中邊境檢疫於上周宣布，今日進一步公布室內口罩令將放寬，只剩下2大場域一定要戴，至於確診者隔離目前仍然是5+n，不管輕症、重症都要通報，相關何時有機會放寬？張上淳表示，整體防疫作為，和專家持續保持溝通。除口罩部分外，其他部分如通報定義模式，確診者是否強制隔離，這些都在持續討論考慮當中。

張上淳指出，一方面最重要是疫情狀況、國際趨勢、加上病毒還有沒有其他變化，這些在一步一步階段性穩健放鬆以後，如果情況也很好，確診者後續的隔離不再用強制隔離，可以改為建議性，在家休息、在家隔離等模式都在考量當中，還沒有確定的時間點。

王必勝也提到，後續其他措施調整，相關專家意見都會納入重要參考，下周也會把指揮中心接下來工作重點向外界報告。

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