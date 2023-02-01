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台東名人遭控吸金億元！　自稱「熱氣球節」推手還告人恐嚇

台東縣中小企業協會理事長陳湧貿（右）及妻子林泇賝（左）常在臉書曬幸福，最近卻遭控惡意倒債。（翻攝陳湧貿臉書）

▲台東縣中小企業協會理事長陳湧貿（右）及妻子林泇賝（左）常在臉書曬幸福，最近卻遭控惡意倒債。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台東縣中小企業協會理事長陳湧貿與妻子經營「晨光藝旅」民宿，在台東頗具知名度，但本刊最近接獲多名被害人投訴，指陳氏夫妻自稱台東熱氣球節幕後推手，吸金近億元興建民宿，事後卻賴債不還，債主上門討債，卻被夫妻倆提告恐嚇。

1名罹癌債主陸續借了近千萬元給陳氏夫妻，事後多次催討想把錢拿回來治病，但對方不理會，去（2022）年4月他到台東要債，當時2人不在，他請櫃檯打電話告知，沒想到對方竟反嗆：「法院見！」，甚至嗆「生病是你家的事」，認為夫妻倆開豪車、啖美食，協會還盛大舉辦尾牙，卻不還錢，實在太惡劣！

台東熱氣球嘉年華世界聞名，卻被陳湧貿夫婦當成吸金工具。（翻攝台灣國際熱氣球嘉年華官網）

▲台東熱氣球嘉年華世界聞名，卻被陳湧貿夫婦當成吸金工具。

另名借款近5千萬元的婦人，曾暗中觀察陳氏夫妻在台東市、綠島租屋，經營民宿，2個人看起來非常認真打拚，經常在臉書發文行銷、招攬生意，也會親自帶團，每團大概都有30名旅客，還兼賣特產，每逢假日一房難求，生意真的很不錯，1年後才決定投資。

陳湧貿夫妻遭控惡意倒債，圖為某債權人取得對陳妻林泇賝的支付命令。（讀者提供）

▲陳湧貿夫妻遭控惡意倒債，圖為某債權人取得對陳妻林泇賝的支付命令。

婦人說，每次出資50萬到1百萬元不等，說是為了周轉，後來又說政府的旅遊補助還沒下來，拜託她救急，最後以每投資100萬元，每個月給付3萬元紅利，她與親友挹注5千萬元，結果陳氏夫妻把投資人臉書全部封鎖，斷絕聯繫，「我40年打拚賺的錢全賠光!」

陳湧貿（左2）擔任台東縣中小企業協會理事長，與縣長饒慶鈴（右3）常有互動。（翻攝台東縣政府官網）

▲陳湧貿（左2）擔任台東縣中小企業協會理事長，與縣長饒慶鈴（右3）常有互動。

還有1名婦人更慘，她因幫陳氏夫妻打掃住家而認識，因看他們的民宿經營不錯，人又老實，才會拿家中的土地質押借錢、標會，一共借了7百萬元給2人，不僅出錢，她還出力，甚至到陳氏夫妻台東、綠島的民宿，教員工如何打掃，現在夫妻倆賴帳不還，害她必須日夜兼3份工作還債。

這名婦人被倒債後，經濟壓力很大，為了還錢，連週末假日都要上班工作，根本沒有辦法休息，不知道還能撐多久，目前每個月都要到身心科接受治療，靠藥物安撫情緒。

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