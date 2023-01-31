獨／高級三寶！500萬賓士GLE 53停主幹道「白格子」　細看尷尬了

記者游瓊華／台中報導

高級三寶出沒台中七期網紅咖啡店前！一輛新車售價450萬到550萬元之間的賓士AMG GLE53 4MATIC+C在30日傍晚，停在惠中路二段及市政南二路交叉路口的白色格子中，但路過民眾乍看發現不對勁，細瞧才發現，這輛高檔名車竟停在機車待轉區上，白色格子內還有左轉箭頭。警方表示，車主行為已經違法，最高可處新台幣1200元罰鍰。

▲高級三寶！破500萬賓士GLE 53停台中七期主幹道機車待轉區。（圖／翻攝Google街景、民眾提供）



▲車主疑似為了貪方便，就將車停在白色待轉區內。（圖／民眾提供）



這台賓士AMG GLE 53 4MATIC+搭配2999 c.c.直列六缸渦輪增壓汽油引擎， 最大馬力435hp，0-100 km/h加速僅需5.3秒即可完成。車子停的白色機車待轉格旁邊，有多家知名網紅咖啡店，消費者多，即使一旁的惠來公園有不少停車格，也供不應求，車主疑似為了貪方便，將車就停在待轉停車格上，讓惠中路二段要轉往市政南二路的騎士須與行人爭道！

警方表示，車主恐違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，將加強取締該路段的各項交通違規，以維護用路人之權益。