新北OL「找不到機車」飆罵治安差急報警…真相令人超無言

▲新北OL機車不見狂飆治安差，沒想到是自己忘記了！（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名30多歲陳姓女子日前中午打電話到三重派出所，她焦急的語無倫次，因為她的機車平白無故不見了！她印象車子在正義北路KTV附近，早起上班要牽車時，就找不到機車了，於是趁著午休趕緊警求助，2員警一聽立即前往，沒想到一下就發現了陳女機車，陳女對於自己記錯位子感到很抱歉。

日前中午時刻，三重派出所值班電話突然響起，電話的那頭傳來焦急的聲音，民眾陳女慌慌張張的向員警表示原本停在正義北路好樂迪的機車疑似遭竊了，請警方幫忙找尋。

員警陳思帆與黃國朕2人一聽便立即前往，抵達後陳女迫不急待地向警方述說，她說因為前晚找不到停車位，印象中就停在正義北路61號靠近好樂迪一帶，沒想到一覺醒來，要牽車時怎麼找都找不到機車。

警方依據陳女口述的路線到附近尋找車輛，陳員2人針對正義北路沿線停放車輛，分頭逐一進行尋找，最後在距離好樂迪約500公尺的巷道口，發現陳女車輛，陳女對於自己因糊塗記錯停車地點造成警方困擾致歉外，亦讚賞警方努力不懈及分析判斷的能力。

三重警分局長陳永昌表示，現今社會人手一支智慧型手機，民眾外出時，若對於周邊之路況不熟悉，可用手機拍下車輛停放之遠景照片，或用手機定位自己停放車輛之位置，一方面可以讓自己快速在不熟悉的地點找尋車輛，另一方面亦可協助警方快速尋找遺失之車輛。