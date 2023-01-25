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要走還是留？決定離職時機點　不用懷疑就從工作高峰時華麗轉身

▲▼上班族。（圖／翻攝PAKUTTASO）

▲離職要在什麼時機點走，也是需要考量的要點之一。（圖／翻攝PAKUTTASO）

記者洪菱鞠／綜合報導

進入公司一段時間，對工作內容越來越上手，績效表現也受到主管肯定，卻在高峰時選擇離開，當聽到這樣的離職決定時，相信大多數人的反應會是覺得疑惑、無法理解，但在《離職說明書》一書中，作者金湖提出不同看法，他認為有意識的做好準備「從高點離開」是採取主導性的行動，可以開拓並優化自己的世界，在未來職場上讓個人專業性有更大發揮。

作者：金湖（김호）
摘自：采實文化《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》
●精選書摘

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曾經是大企業組長的A，最近轉職到某中小企業就職，周圍的人紛紛表示反對，因為他在大企業工作表現一直很好，也得到了上司的認可。

同樣在大企業擔任組長的B，也正準備辭職。一直在財務領域工作的他，正仔細地準備自己的事業，他在未來五年要繼續留在大企業裡工作也不會有任何問題，但是他卻選擇先離開。

這兩個人的選擇都是對的嗎？其實公司和我們的關係就像是「戀愛合約」。從職場立場來看，我的「魅力」已經減弱，或者出現比我「更有魅力」的員工，那麼我也想酷一點瀟灑分手。站在職員的立場，也應該用戀愛合約來界定與公司的關係。

認為「長時間在同一個單位上班是美德」，把自己和公司的關係當作結婚一樣看待的上一代人，現在幾乎已到了結束職場生活的時間，甚至已離開職場的也有。人在結婚前會多談幾次戀愛，找個最合適的人共度一生，這個時代的上班族在「被分手」之前，或是想展開自己的事業之前，也最好多跟幾間公司「交往」。

要離開職場應該考慮什麼？關於離職，我聽過最重要的一句話是「不是從低點，而是要從高點離開」。我們通常在公司工作不順的時候，或者和某人關係不好的時候，就會想離開。但這就好像股票在價格低的時候賣出一樣，當然有時必須從低點離開，那就不是單純換工作，而是對之前所從事的職業產生懷疑，想要徹底改變的時候。

聽到從高點離開的建議可能會產生懷疑，工作順利、績效正好的時候走？有沒有搞錯？我們重新解釋，這意思是當你已經熟悉一件事的時候，可能也代表再也沒有成長或刺激了，那麼是不是該離開去找新的挑戰呢？在開發專業的過程中，熟悉、習慣是警戒訊號，因為這意味著成長停滯。

關於從職場離開的時機，孫恩靜作家（她畢業於工科大學後進入跨國企業，在新加坡和韓國工作，後來轉到大企業工作。現在於法國成立了「Suda F.A.T」的公司，利用花結合藝術和工藝，是一個很獨特的花藝公司。現在正準備另一個新挑戰）建議大家想一想「優化」（optimization）這個詞。如果離開公司到了外面，還是會從事同樣領域的工作，那麼過了五十歲再離開或許也沒關係。但是如果你想做的是與之前完全不同領域的事，那麼在新舊領域之間轉換的最佳分水嶺是什麼時候呢？雖然沒有計算生活優化的公式，但是我們可以思考一下，以自己的標準在哪個時間點轉換才是最優化的選擇。

既然下定決心要離開，就應該好好分手。通常在換工作的時候，我們會更重視新工作，而忽略也要好好「說再見」。在社群媒體泛濫的現在，這是很危險的事，因為在「接受掌聲中」順利離開很重要，結局沒有處理好，會成為將來很大的問題。

A組長雖然得到了大企業的認可，也積累了多種經驗，但還是離開轉到他的專業領域，同時也讓他更有熱情的中小企業擔任主管。我認為這是一記「神來之筆」，他不僅在最高峰時轉職，還能更進一步發揮自己的專業性，雖然是中小企業，但擔任主要管理人員可以參與整體事業企劃和策略，讓他可以有更大的發揮。除此之外，他離開大企業，至少可以延長五∼十年再退休，因為對中小企業來說，很難找到像他那樣的人才。

B組長也選擇在工作順利時決定離開，他不像多數上班族一樣急急忙忙尋找下一個出路，而是之前就已經準備一段時間了，當然在現在的工作崗位上做好收尾工作也是準備的一環，現在獨立創業的時刻就要到來。雖然對於他的獨立也有人持反對意見，但比起在緊急、不好的情況下不得不離開，能夠在穩定的狀態下，經過思考及一段時間的準備後再獨立創業相信會有更好的結果。

A和B組長都是在掌聲中離開，他們的共同點並不是對周圍情況的變化做出無可奈何的被動反應，而是採取主導性的行動，自己開拓自己的世界，所以離開公司這件事，我們必須要掌握主導權。


 

《離職說明書》書摘（圖／采實文化提供）

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》

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