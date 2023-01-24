想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

記者黃翊婷／綜合報導

想幫自己提升財運、事業運，或許可以從辦公桌的布置開始著手！旺好運分享5招辦公桌招財術，除了基本的擺放規則「左青龍右白虎、左高右低、左動右靜」，以及座位背後靠牆如有靠山之外，也可以嘗試鹽燈、水晶、錢幣或是發財植物。

▲辦公桌擺設若擺對了，可以提升財運、事業運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

● 辦公桌招財術一：明亮色系

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辦公桌椅多採用明亮色系，有助於提升財運、升官運，建議可以趁著春節時換個新氣象。如果不方便，也可以搭配亮色的椅墊、靠墊，同樣有提升運勢的效果。

● 辦公桌招財術二：鹽燈淨化

鹽燈有淨化磁場、精神集中、舒緩壓力和提升正能量的效果，將鹽燈擺在辦公室門口進來的45度角之處，可以更換氣場、提升能量，帶來好運勢。

▲擺放水晶也有助於提升運勢。（示意圖／CFP）

● 辦公桌招財術三：招財水晶

面向辦公桌的右手邊位置（虎邊），可以擺上招財、帶貴人的紫水晶，或在辦公桌左上角擺放粉水晶，都有助於職場好人緣，提升加薪升職的機會。

● 辦公桌招財術四：發財植物

擺一盆在辦公桌上的開運招財植物，例如發財樹、金錢樹、萬年青等等，生氣盎然有事業蒸蒸日上的好兆頭，還可以淨化空氣，帶來財運。

● 辦公桌招財術五：錢幣開運

想加強財運，可以在辦公桌上放置五色錢，以順時針方向擺放200元、100元、500元、1000元的紙鈔，形成一個圓形，中間放上50元硬幣。

● 本文獲得旺好運授權。