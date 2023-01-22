尪為追求閨蜜提離婚　人妻爽中8.7億彩券「前夫秒打來示好」結局曝光

▲哥倫比亞一名人妻被甩，結果買彩券幸運中獎。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人都希望一夜致富，因此會購買彩券試手氣，不過會不會中獎全是運氣。哥倫比亞有一名人妻遭逢婚變，丈夫為了追求閨蜜而拋棄她，讓她相當沮喪，甚至差點連家都沒了，但她幸運中了2張彩券，贏得15.68億比索（約8.7億新台幣），人生大逆轉。

綜合《infobae》、《zonacero》、《mirror》外媒報導，這名人妻一年前離婚，丈夫為了追求她的閨蜜而甩了她，而且經濟有困難，無力幫女兒付學費，也沒錢支付房貸，眼看要失去房子，她決定賭一賭，在1月17日購買彩券，沒想到隔天發現自己變成億萬富翁，贏得了「雙倍」獎金，獎金高達15.68億比索。

▲人妻贏得15.68億比索，再也不用擔心財務困難。（示意圖／翻攝自pexels）



最讓人難以置信的是，人妻在2場都贏得頭獎，是在同一個晚上，僅相隔幾分鐘。報導指出，彩券中頭獎的機率是1500萬分之一，中獎2次的機率是3千萬分之一，更不用說在同一個晚上連續中獎，機率更是微乎其微，但確實發生了。

據了解，人妻發現自己贏得巨額獎金時難以置信，整個人渾身發抖，過去她因為離婚的失敗陷入痛苦和悲傷，如今有了這筆獎金，財務問題得以解決。沒想到，忘恩負義的前夫得知消息後，馬上打來祝賀她，語氣充滿撒嬌，想要和她重頭開始，不過她毫不猶豫地就拒絕了對方。

延伸閱讀

▸ 世界最狂的打招呼 Youtuber飛7千公里直闖俄羅斯只為「這件事」

▸ 今除夕「守歲」 營養師曝「9大傷肝壞習慣」⋯睡太少入列

▸ 高雄蝦皮店到店小年夜「塞爆」！ 直營門市「這3天」公休別撲空