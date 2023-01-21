快訊／嘉義駕訓班失火「大範圍延燒」！里民、消防員急灌救

▲嘉義縣某駕訓班失火。（圖／翻攝綠豆嘉義人）



記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義縣太保市三合路某駕訓班21日晚間發生火警，火勢不斷延燒，濃煙瀰漫整路。警消獲報後立刻到場灌救，附近居民也幫忙救火，詳細起火原因仍待釐清。

嘉義縣消防局指出，21日晚間9時02分獲報有雜草起火，立刻出動嘉太分隊、太保分隊、新港分隊、雙福分隊，目前火勢已撲滅，返隊中。

臉書粉專「綠豆嘉義人」PO出現場照片表示，看到里民總動員和消防員一起滅火。網友看完紛紛留言，「這家駕訓班教練很好欸」、「消防弟兄辛苦了」、「辛苦囉」。