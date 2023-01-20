中職王維中與世界展望會原民兒童樂團　奇美醫院齊聲分享美音

▲農曆春節前夕，世界展望會屏東望嘉文化隊，現身奇美醫學中心第一醫療大樓門診大廳表演，為平常規律看診的院區帶來不一樣的色彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節前夕，世界展望會屏東望嘉文化隊，現身奇美醫學中心第一醫療大樓門診大廳表演，引起現場就診民眾的一陣驚呼，為平常規律看診的院區帶來不一樣的色彩！屏東望嘉文化隊的出現是為了參與奇美醫學中心與世界展望會合作辦理的「給孩子一個平安紅包」活動。

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王維中幼時家貧，曾受台灣世界展望會扶助近14年，初登中職後就持續資助國內弱勢兒童15位迄今，奇美醫學中心攜手世界展望會屏東望嘉文化隊，在疫情趨緩的春節前夕，於活動現場透過屏東原住民青少年的演唱，以音樂的美好撫慰辛苦的醫護人員及病友。

▲奇美醫學中心院長林宏榮親自到場，以實際行動支持世界展望會和奇美醫學中心共同辦理的「給孩子一個平安紅包」活動。

奇美醫學中心院長林宏榮親自到場，以實際行動支持世界展望會和奇美醫學中心共同辦理的「給孩子一個平安紅包」活動。居中安排聯繫的奇美醫療服務社社長朱逢源表示，奇美醫療體系(奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院)自2007年起和世界展望會合作辦理公益活動，包括飢餓30、水資源等，總募款高達340萬元。有感於疫情及經濟影響因素，許多弱勢家庭的孩子生活陷入困境，甚至影響對他們至為重要的學習與成長，因此奇美醫療服務社積極和世界展望會合作，安排這個別具意義的活動，希望拋磚引玉，為有需要的孩子們募集更多的愛心資源與支持，讓他們感受寒冬中的溫暖，期盼社會大眾伸出援手、共襄盛舉，一起點亮孩子生命的微光。

台灣世界展望會於1996年開始服務台南市(含原台南縣)之弱勢家庭，迄今即將邁入27年；而今台南中心服務區域(包括溪南)共21區，新營中心服務區域則位處溪北共15區。根據台灣世界展望會2022年2月統計於大台南地區服務之受助人數為1054人，戶數712戶，其中以三代家庭(231人/142戶)及單親家庭(482人/333戶)為最多。在特定社會資源運用的部分共有1107人，戶數762戶，其中以低收入戶(372人/241戶)及中低收入戶(217人/152戶)為最多。因受助家庭結構多為單親家庭、隔代教養家庭、外配家庭、雙親家單一方重病或入獄，主要照顧者的工作多為臨時工(家庭代工、清潔員、工地雜工)，其次農務工(拔草、套袋、採果)，甚至失業者，而因工作不穩定、收入微薄，使得這些家庭急需經濟支持、醫療/急難補助、生活用品之補助。

台灣世界展望會運用社會大眾的愛心捐款，辦理青少年生涯探索及培力方案，長期培訓所服務的弱勢青少年，除平時安排在地訓練外，每年定期辦理冬、夏季音樂培訓營，透過專業的音樂知能、古調傳唱、傳統技藝與融入式的生命教育等訓練，培養兒童的才藝能力、傳續文化和建立健康的人生觀；同時亦規劃演出之機會，鼓勵孩子們不因貧困失去學習、進而建立自信心，讓未來成長之路更廣闊長遠。同時，更透過各式方案從小塑造孩童的品格、鼓勵孩子分享與回饋。

台灣世界展望會南區辦事處處長林惠君表示，一個平安紅包，不只是為突遭意外的弱勢家庭，提供急難紓困、回歸正常生活；更可讓這個家庭中的孩子持續安心上學、讓他們有機會發展長才，讓每個孩子有機會像王維中這樣自立成長，且願意回頭伸手來陪伴同樣遭遇貧困的下一代，可以「讓愛的信念持續傳遞下去」。

台灣世界展望會自即日起透過「送孩子的未來、交給我來！」紅包傳愛活動，要為所服務的45000名兒童及其家庭，募集象徵助學、平安、健康、希望的一萬個祝福紅包，投入台灣貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展工作。