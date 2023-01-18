路跑迷航5hrs！新竹男失神癱路邊抖喊：進入異空間　3天後離奇命危

▲新竹寶二水庫周圍只有一條路，甘男卻離奇失蹤。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

台灣的「魔神仔」傳說深植人心，全台各地不時傳出類似事件，可說是最為人所知的鄉野奇談。新竹縣一名甘姓男子2016年到寶二水庫參加路跑，突然不見蹤影，電話也打不通，直到5小時後才被尋獲。據悉，甘男被發現時眼神渙散，自稱「跑進另一個空間」，原以為只有輕微脫水，3天後竟出現急性腎衰竭。

2016年11月間，甘男到寶二水庫參加路跑活動，原本一馬當先跑在前頭，不料卻突然失去蹤影；活動結束後，同事遍尋不著甘男身影，急得不停打電話聯絡，誰知手機一直不通，直到下午2時許才收到對方傳訊稱，「我在，我不知道我在哪」。警方獲報展開協尋，最後在下午3時許成功尋獲失蹤的甘男。

▲甘男被尋獲時只有脫水與腿部擦傷，3天後卻突然命危。（圖／CTWANT提供）

奇怪的是，甘男當時距離終點只剩下100公尺，且寶二水庫環湖僅一條路，但他卻突然左轉切進小路，之後一路跑到10多公里遠的北坑路；另一方面，甘男經常參加路跑，是名長跑健將，被發現時卻一臉驚恐、眼神渙散，聲稱自己「好像跑到另外一個空間」，還曾短暫失去意識，一醒來驚覺四周都是森林，瞬間迷失方向。

更令人不寒而慄的是，甘男送醫檢查後，原以為只有輕微脫水症狀，稍微休息後就出院返家，未料3天後突然出現橫紋肌溶解症狀，甚至引發急性腎衰竭，一度被送進加護病房搶救。事件曝光後，當地人議論紛紛，因為寶二水庫早已不是第一次傳出類似案件，不禁懷疑是「魔神仔」作祟，靈異傳聞不脛而走。

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