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兔年恐成「兔子災難年」　動保團體提「應注意的十件事」

▲動保團體憂兔年恐成兔子的災難年。（圖／台灣愛兔協會提供）

▲動保團體憂兔年恐成兔子的災難年。（圖／台灣愛兔協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節將至，適逢兔年，動保團體擔心兔年恐成為「兔子災難年」，因生肖熱潮讓兔子成為夜市小遊戲的熱門活動贈品、電視節目表演下的受害者。社團法人台灣愛兔協會與台灣動物保護行政監督聯盟今（9日）舉行記者會，呼籲民眾不要衝動飼養，農委會應加速禁止遊戲活體贈品相關法條。

台灣愛兔協會與台灣動保行政監督聯盟今共同舉行記者會，立委陳椒華、陳亭妃、賴惠員、洪孟楷、吳欣盈、何志偉等人均呼籲，適逢兔年，加上兔子價格便宜、取得容易，民眾千萬不要衝動飼養，也要求農委會儘速完成禁止遊戲活體贈品相關法條，並發文各大電視台，不要有違反動物保護的情事。

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台灣愛兔協會公共事務組長林樵提出10點呼籲，包括不要衝動飼養、認養取代購買、避免成對飼養、拒絕活體贈品、拒看動物展演、不用活體道具、停止動物魔術、認識台灣野兔、感謝實驗白兔、幫助愛兔協會等。

▲動保團體憂兔年恐成兔子的災難年。（圖／台灣愛兔協會提供）

▲夜市小遊戲常以活體動物做為贈品。（圖／台灣愛兔協會提供）

愛兔協會指出，兔年對愛兔協會根本是災難年，回憶上個兔年，當時剛成立的愛兔協會收容量直接暴增184%，讓協會幾乎癱瘓，呼籲民眾一起伸出援手，讓愛兔協會有更多資源備戰兔年任務。

農委會寵物管理科長宋念潔表示，呼籲夜市、市集等業者，不要把動物當成遊戲贈品，相關法條都已納入《動物保護法》修正案，目前已在行政程序中；而各大電視台與展演活動，相關動物展演都須依據《動物展演管理辦法》，活動中不能只有娛樂或商業效果，還要具有動保、保育意義。

▲動保團體憂兔年恐成兔子的災難年。（圖／台灣愛兔協會提供）

▲動保團體憂兔年過後恐掀起一波兔子棄養潮。（圖／台灣愛兔協會提供）

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