降血壓藥脈優「摻鐵絲」　藥商曝初步調查：盼投訴者提供藥錠化驗

▲高血壓用藥「脈優錠5毫克」問題批號FR3135。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

去年消基會接獲民眾通報，暉致醫藥股份有限公司進口的高血壓用藥「脈優錠5毫克」藥錠摻鐵絲，食品藥物管理署今（7）日公布藥品回收警訊，「脈優錠5毫克」兩批號（FR3135、FT2343）需回收。暉致醫藥今日晚間發布聲明說明，初步調查該批藥錠留樣品與生產過程，並未發現偏差事件，正在與投訴者聯繫，希望提供此藥錠，以利進行化驗。

食藥署藥品組科長洪國登表示，這起事件是起因於消基會在去年12月公布「脈優錠5毫克」藥錠剝開後發現錠劑正中央摻有鐵絲，食藥署今日公布藥品回收警訊，要求和問題藥錠同批號的FR3135，還有同產線、同時生產的FT2343，總計兩批號需預防性回收。

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暉致醫藥主動晚間發布聲明指出，初步調查結果顯示，該批號藥錠的留樣品和生產過程未發生任何偏差事件；迄今為止，未收到任何關於此藥品的類似事件。

暉致醫藥也提到，該公司日前有和投訴者於消基會現場勘驗問題藥錠，確實有看到藥錠中有一根異物卡於其中，但是投訴者不願意讓藥廠攜回藥錠進行查驗，主張應由第三單位來檢驗。

暉致醫藥持續與投訴者溝通，希望消基會和主管機關協助請投訴者提供此藥錠，以利進行化驗，及早釐清異物內容；至於是否透過第三單位，都還在聯繫、討論中。

暉致醫藥強調，產品品質為首要堅持，才會主動向主管機關提出預防性回收的計畫，針對醫療機構、藥局及藥商通路進行批號 FR3135 和 FT2343 「脈優錠5毫克」藥品的預防性回收措施，以確保民眾的用藥安全。聲明也提醒，民眾若有任何用藥疑慮，建議回診諮詢醫療專業人員，切勿自行停藥或換藥。

洪國登表示，「脈優錠5毫克」年度健保用量逾2.1億顆；市售仍有27張同成份、同劑型許可證。由於高血壓藥不可隨意停藥，食藥署呼籲對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

根據食藥署公布資訊指出，該藥品主成分為AMLODIPINE BESYLATE，主要用於高血壓、心絞痛，切勿自行任意停藥。此批須回收顆數達600萬顆，食藥署已要求廠商應於112年1月29日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

▼暉致醫藥股份有限公司進口的高血壓用藥「脈優錠5毫克」。（圖／食藥署提供）