消保處抽檢液態兒童玩具「4件不合格」　雄獅手指畫生菌超標46倍

▲行政院消保處針對液態兒童玩具產品進行檢驗。（圖／消保處提供，下同）

記者許敏溶、張乃文／台北報導

行政院消保處公告，近日抽查檢驗15件兒童玩具，發現共4件不合格，其中知名廠商雄獅手指畫顏料生菌數超標46.67倍。消保處強調，液態玩具通常具有濕、黏之特性，較容易滋生細菌，家長應督促兒童於使用前後須及時洗手，不直接抓取食物，以避免攝入有害物質，並防止發生過敏。

據國外媒體報導，兒童在接觸液態史萊姆玩具後，偶有手部發癢，及玩具檢體中之微生物總量有超標之情形，消保處也抽檢液態兒童玩具15件。結果發現微生物檢驗不合格1件、商品檢驗標識不合格1件、國家標準中文標示及商品標示均不合格2件。

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其中，微生物檢測中，雄獅手指畫顏料生菌數超標46.67倍，消保處指出，屆期不改正，將處以新臺幣10萬元以上100萬以下罰鍰；而利百代比魔術超輕黏土主要為誤貼商品檢驗標識；培樂多單罐黏土則是在適用年齡「2歲以上」與警告「不適合36個月以下兒童使用」部分，標示不一致。另外，史萊姆補充包的原始製造商地址未完整以正體中文標示。

消保處呼籲，業者應以顯著之文字或標誌，提醒消費者注意有關使用者「年齡限制」，及增加「使用前後清洗手部」警告標示。

消保處提醒，消費者在購買或使用液態兒童玩具時，應特別注意以下事項：

1.液態兒童玩具為標準局公告之應施檢驗商品，購買時應注意商品標示是否齊全，及有無貼附「商品檢驗標識」 ，注意使用者年齡之限制，並且不要購買來路不明玩具，以維護自身權益。

2.液態玩具通常具有濕、黏之特性，較容易滋生細菌，因此家長應督促兒童於使用前後須及時洗手，不要直接抓取食物，以避免攝入有害物質，並防止發生過敏。