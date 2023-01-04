　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入+540「史上最高」有3原因　下周起自陸返台高峰：14天逾2萬人

▲▼1/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/4新增病例，境外移入541例創下疫情以來最高。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土境外雙拉警報！中央流行疫情指揮中心今（4）日公布單日本土病例衝破3萬大關，境外移入更暴增541例，創下疫情三年來最高紀錄。指揮中心發言人莊人祥分析，境外移入大增有3大原因，包含中國大陸入境PCR採檢、入境國內旅客增加、還有耶誕元旦假期出國遊玩返國民眾較多等。至於春節從中國大陸返台高峰估計在1月9日至1月22日之間，屆時預期有超過2萬人入境。

▲▼1/3中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今（4）日公布國內新增33330例本土個案，境外移入則暴增541例，另確診個案中新增17例死亡。境外移入為2020年疫情以來境外移入公布數最高。

指揮中心說明，今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。

此外，指揮中心從1月1日起針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，1月2日總計有1001人入境，篩出199名陽性個案，陽性率19.9%。

針對境外移入大增，莊人祥說明，第一仍然是從中國大陸入境的旅客增加，今天境外移入個案包含了1/2、1/3入境篩檢陽性的個案；第二個原因則是國外來的旅客較多，最後則是上周耶誕、元旦等連續假期，國人出國旅遊在國外染疫，返國後通報。

莊人祥說明，根據統計，入境人數1月2日為2萬8千人，1月3日也有2萬7千人；至於春節返鄉潮，以目前定位狀況來看仍是中國大陸為最多，並以1月9日至1月22日為高峰，估計有超過2萬人入境。

不過中國入境PCR陽性率，首日達到25%，第二日則降至19.9%，莊人祥分析，這兩天主要返台都是上海、成都、廈門，比較少有從北京入境，可能城市間盛行率不同影響到篩檢陽性率，後續還要繼續觀察，但估計整體陽性率應該就在19%~25%之間。

ET快訊
女闖平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死
快訊／網咖產子涉掐死兒　台中24歲傳播妹遭聲押
宋逸民夫妻痛苦道歉！她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了
陳維齡沒說話卻成最大亮點！　「3段式表情變化」律師看傻
20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里　驚悚影片曝
台北哪裡最無聊？　「2地方」被嫌爆
快訊／台鐵死亡事故！女闖入遭撞死　肢體破碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾牙「超強運3星座」！財運旺炸...易抽中大獎過好年

宋逸民夫妻痛苦道歉！她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

境外移入+540「史上最高」有3原因　下周起自陸返台高峰：14天逾2萬人

快訊／台鐵死傷事故！林內－斗六「單線行駛」列車延誤

【廣編】2023年第23屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽　初賽報名開始

「小寒」來了！「4生肖」財運旺翻　命理師：一路好到農曆年前

北市教育局長上任第一件事　讓學生自己決定「寒假作業」

準新娘「從小住美國」嫌流水席！新郎妹戳破假掰內幕　網：尷尬了

專訪／媽反對從政！爆乳田慎節曝可愛理由　今年拚「第1次有獎勵」

準備大展雄風！嘿咻前「被小姐問1句」糗了　老司機虧：你第一次吼

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

尾牙「超強運3星座」！財運旺炸...易抽中大獎過好年

宋逸民夫妻痛苦道歉！她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

境外移入+540「史上最高」有3原因　下周起自陸返台高峰：14天逾2萬人

快訊／台鐵死傷事故！林內－斗六「單線行駛」列車延誤

【廣編】2023年第23屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽　初賽報名開始

「小寒」來了！「4生肖」財運旺翻　命理師：一路好到農曆年前

北市教育局長上任第一件事　讓學生自己決定「寒假作業」

準新娘「從小住美國」嫌流水席！新郎妹戳破假掰內幕　網：尷尬了

專訪／媽反對從政！爆乳田慎節曝可愛理由　今年拚「第1次有獎勵」

準備大展雄風！嘿咻前「被小姐問1句」糗了　老司機虧：你第一次吼

國軍爆共諜案！前退役上校刺探軍情　7人遭約談4人聲押獲准

賽諾菲-GSK新冠次世代疫苗獲歐盟核准　台灣引進時程討論中

快訊／退役空軍上校涉共諜案　國防部：全案已進入司法程序

金馬影后「解放雙球」差點出事！　沒穿鋼圈晃很大⋯合作男星貼胸羞紅臉

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐　環保局籲落實分類、注意停收時間

「官、商、黑、金、槍」勾結！　謝龍介陪王鴻薇掃街重砲轟民進黨

女子闖斗六平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死

越南母嬰市場前景看漲　貿協將帶領我商參加越南母嬰用品展

尾牙「超強運3星座」！財運旺炸...易抽中大獎過好年

Dyson新款Gen5Detect清潔力更強　「二合一吸頭」更好用

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

生活熱門新聞

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

全民領錢了！最高拿15000元

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

約戰館長！格鬥天王「1照片」再爆料：要你百倍奉還

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

22歲小姑不穿內衣同床老公　人妻狂怨「三人行」

桃勤春節不罷工了！資方釋出善意

好市多驚見「2699元清心制服」　他傻眼：要賣多久

中低收加碼領！他轟1類人「是不是賺爛了」　真相打臉

肉身插隊排洗車！短髮女被拍回眸比YA

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

全民領錢了！最高拿15000元

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面