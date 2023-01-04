境外移入+540「史上最高」有3原因　下周起自陸返台高峰：14天逾2萬人





▲1/4新增病例，境外移入541例創下疫情以來最高。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土境外雙拉警報！中央流行疫情指揮中心今（4）日公布單日本土病例衝破3萬大關，境外移入更暴增541例，創下疫情三年來最高紀錄。指揮中心發言人莊人祥分析，境外移入大增有3大原因，包含中國大陸入境PCR採檢、入境國內旅客增加、還有耶誕元旦假期出國遊玩返國民眾較多等。至於春節從中國大陸返台高峰估計在1月9日至1月22日之間，屆時預期有超過2萬人入境。





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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今（4）日公布國內新增33330例本土個案，境外移入則暴增541例，另確診個案中新增17例死亡。境外移入為2020年疫情以來境外移入公布數最高。

指揮中心說明，今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。

此外，指揮中心從1月1日起針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，1月2日總計有1001人入境，篩出199名陽性個案，陽性率19.9%。

針對境外移入大增，莊人祥說明，第一仍然是從中國大陸入境的旅客增加，今天境外移入個案包含了1/2、1/3入境篩檢陽性的個案；第二個原因則是國外來的旅客較多，最後則是上周耶誕、元旦等連續假期，國人出國旅遊在國外染疫，返國後通報。

莊人祥說明，根據統計，入境人數1月2日為2萬8千人，1月3日也有2萬7千人；至於春節返鄉潮，以目前定位狀況來看仍是中國大陸為最多，並以1月9日至1月22日為高峰，估計有超過2萬人入境。

不過中國入境PCR陽性率，首日達到25%，第二日則降至19.9%，莊人祥分析，這兩天主要返台都是上海、成都、廈門，比較少有從北京入境，可能城市間盛行率不同影響到篩檢陽性率，後續還要繼續觀察，但估計整體陽性率應該就在19%~25%之間。