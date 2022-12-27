兵役四個月有3不足！　義務役新增訓練項目一次看

▲兵役延長拍板。圖為「漢光35號演習」國軍反擊操演。（圖／記者郭世賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對我國義務役役期延長至一年，國防部27日簡報報告指出，原4個月的制度有三個不足，包括武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足、無法構築有效戰力，而這次規劃入伍訓練5周變8周、部隊訓練8周變44周，將新增更多訓練項目，包括擊發彈數的增加，以奠定防衛戰力基礎。

總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板我國義務役役期延長至一年，中午與執政黨全體立委開會後，於下午3點半則親自舉行記者會說明。

國防部會中簡報內容提到，過去入伍訓練為5週，將變為8週，以實戰化為核心，其中，一般課程，過去為裝備保養、基本教練、衛勤、軍紀安全、法治教育，將新增模擬戰場實景抗壓訓練、心理素質分析等，另還有適應實戰環境；體能戰技方面則除基本體能、手榴彈投擲、500公尺障礙超越，新增健康管理、運動科學概論、鍛鍊實戰化所需肌耐力；兵器訓練之前則為各式武器原理訓練及臥姿鑑定射擊104發，將新增戰鬥間各種姿勢射擊、提升彈藥射擊發數為160發；戰鬥教練則新增戰傷救護與求生、戰術行軍、宿營、培訓戰場求生、自助互助。

另外，部隊訓練由8周變為44周，而過去8週主要為分發部隊實施專長、民防訓練及編制武器射擊，時間拉長後，將區方為駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周、聯合演訓6周。

國防部簡報說明，駐地訓練為在所駐營區實施職務所需專長、民防及戰備訓練，以銜接至專精訓練；專精訓練唯依不同兵科實施進階訓練、強化小部隊戰鬥與多人操作武器訓練；基地訓練為依兵科如步兵、砲兵等，實施綜合專業訓練，使具備執行戰備與聯合演習能力；最後聯合演訓則是執行防衛作戰計畫演練，參與漢光及民安演習，能作戰、能執行民任務之戰鬥兵。

▲國防部公布113年入伍訓練跟部隊訓練的課程變革。（圖／翻攝蔡英文臉書）