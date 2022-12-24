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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：明年經濟「前低中高後穩」　建議目標設在5%至6%　

▲▼上海財經大學校長劉元春。（圖／翻攝CCTV）

▲上海財經大學校長劉元春。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海財經大學校長劉元春23日表示，建議明年中國宏觀經濟目標設在5%至6%，「明年高度不確定性，面臨幾大下行壓力，但是整體復甦呈現前低中高後穩的態勢，應該是問題不大的。」

劉元春提到，多人希望經濟運行整體好轉，達到潛在增長速度，「但是這個期望是比較高的，原因很簡單，只要疫情存在，潛在增長速度就很難常態化，只要整個勞動力市場沒有常態化、社會秩序和經濟秩序沒有常態化，經濟要想在穩增長政策作用下常態化是很艱難的。」

劉元春指出，樂觀情形下，2023年增長速度可以達到6%左右的水平，不利情形下的經濟增速為4.8%左右，「不過，總體來看，全年經濟增速『前低中高後穩』的復甦共識是成立的。」

劉元春還說，他建議2023年中國宏觀經濟目標設定在5%至6%，這個區間比較大，原因在於，在2023年整體復甦的共識基礎上，還面臨不確定性問題，一是疫情的不確定性，二是國際環境惡化的不確定性，三是房地產市場調整路徑的不確定性。

劉元春強調，這些不確定性，要求政策上要有相繼決策性，在政策目標上要有彈性空間，從而更好地對政策進行安排，更好地擺脫目標約束，實事求是地對經濟進行駕，「總體而言，明年雖然存在高度不確定性，面臨幾大下行壓力，但是整體復甦呈現前低中高後穩的態勢，應該是問題不大的。」

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