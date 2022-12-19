梅西9歲對她一見鍾情！與「初戀愛妻」相伴26年　叱吒球壇0緋聞

▲梅西與愛妻安托內雅。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）



記者吳美依／綜合報導

35歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）率領國家隊奪下2022卡達世界盃冠軍，完成最偉大球員的最後一塊拼圖，就連愛情故事也宛如童話。梅西9歲就對妻子一見鍾情，此後2人成為青梅竹馬，熬過多年遠距離戀愛，終於在2017年修成正果，儘管他叱吒球壇，卻始終不理會紙醉金迷的誘惑，專情如一、毫無緋聞，堪稱寵妻愛家狂魔。

▲安托內雅與梅西是青梅竹馬。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）



1996年，梅西去好朋友家裡玩，初次見到小自己一歲的安托內雅（Antonela Roccuzzo），立刻愛上對方。據說，他當時常常假裝去朋友家作客，只為了見安托內雅一面，雖然告白被拒絕，但2人卻成為無話不談的好朋友。

梅西自幼展現過人足球天分，11歲那年卻被診斷罹患生長激素缺乏症，若未接受持續治療，身高恐怕永遠停留在130公分左右，無法完成職業足球員的夢想，但高昂醫藥費卻讓家庭難以負荷。此時，巴塞隆納俱樂部發出邀請，不僅願意栽培梅西，還願意資助每日注射生長激素的費用，使得梅西全家決定於2000年遷居西班牙。

▲梅西與安托內雅經常放閃。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）



儘管分隔2地，梅西仍在訓練及自我精進之餘，與青梅竹馬保持聯繫。2005年，安托內雅的閨蜜車禍喪生，讓她從此陷入低潮，梅西一聽見消息，立刻訂機票飛回阿根廷，陪伴對方度過傷痛。這場悲劇插曲讓2人燃起愛火，展開辛苦的遠距離戀愛，並於2009年公開戀情。

▲梅西和安托內雅生下3兒子。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）



安托內雅完成牙醫學位後，於2010年決定放下家鄉擁有的一切，搬到西班牙和男友同居。他們2012年迎接長子蒂亞哥（Thiago），2015年生下次子馬提歐（Mateo），並於2017年返回家鄉羅薩里奧（Rosario）結婚，隔年誕下小兒子奇羅（Ciro）。