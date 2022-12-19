巴西「球王」比利抱病恭喜梅西！　秒發文讚：他當之無愧

記者王佩翊／編譯

阿根廷19日凌晨在PK賽擊敗法國，取得卡達世界盃冠軍，這同時也是該國第3度在世足奪冠。被視為傳奇球星的梅西終於獲得世界盃冠軍，也讓全世界球迷都大為感動。而有巴西球王之稱的比利則是第一時間在社交平台發文祝賀並稱梅西當之無愧，同時也稱讚姆巴佩在決賽中踢進4球，非常了不起。

▲梅西帶領阿根廷奪冠，同時獲得世界盃金球獎。（圖／路透）

▲巴西球王比利發文恭喜梅西、姆巴佩以及摩洛哥 。（圖／路透）



巴西球王比利（Pele）被譽為史上最偉大的足球員之一，他近幾個月飽受癌症所苦，在世界盃開打之際，更傳出他因為對化療無任何反應，被送入加護病房。雖然隨後即被家人闢謠，但他身體狀況大不如前，也讓球迷們擔憂不已。巴西隊在16強賽擊敗南韓時，也高舉比利的橫幅，為他集氣，希望他能盡快恢復健康。

▲姆巴佩光是在決賽就踢進4球。（圖／路透）

卡達世界盃足球賽19日凌晨正式落幕，由梅西帶領的阿根廷隊在苦戰後，最終於PK賽踢贏法國，取得本屆世界盃冠軍。比利隨即在他的Instagram發文表示，「今天，足球一如既往地在用一種迷人的方式繼續講述著它的故事。梅西贏得了他的第一個世界盃冠軍，這是他職業生涯中應得的。而我親愛的朋友姆巴佩在決賽中踢進4球。」

比利還寫道，「能看到這樣的場面對足球這項運動的未來而言，是多麼大的一份禮物啊。我想恭喜摩洛哥的精采表現，很高興看到非洲國家在世足發光。恭喜阿根廷，馬拉度納現在一定笑得很開心。」馬拉度納是阿根廷足球員，有「世界球王」、「球場上帝」之稱，曾帶領阿根廷在世界盃奪冠，2020年因病逝世。

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