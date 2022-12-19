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賓士男凌晨「裸體下車」闖民宅！站門口猛盯　屋主嚇壞報警

▲▼賓士男凌晨裸體上街。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賓士男凌晨裸體上街，在民宅門口盯著衣架上的衣服狂看。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

彰化縣二林鎮15日發生裸奔事件，一名年近60歲的男子駕駛賓士車停在二林鎮安樂街一處民宅前，接著全身赤裸下車，在一處民宅前不斷亂晃，恐怖的畫面嚇得屋主立即報警。事後該名男子聲稱，可能是因為更年期到了，加上全身燥熱，才會裸身亂晃。目前警方已依照社會秩序維護法，將車主函送法辦，詳細案情仍在釐清當中。

警方調查，男子15日凌晨駕駛藍色賓士車前往安樂街，將車輛停放在一處民宅前，接著全身赤裸下車，在一處民宅前不斷亂晃，又緊盯著民宅前的衣物，行為相當可疑。

當時屋內的人已經睡下，是隔天發現監視器通知，門口遭到入侵，才會回頭播放監視器畫面，也看到了全身赤裸的男子晃來晃去。

▼屋主隔天檢查監視器才知道，有裸體男子凌晨在家門口徘徊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼賓士男凌晨裸體上街。（圖／記者唐詠絮翻攝）

後來屋主決定報警，警方調查後發現，車主並非本地人，循線將人帶回後，駕駛供稱，可能因為更年期的關係，晚上睡不著，又全身燥熱，才會開車上街亂晃。警方調查後發現，車主沒有前科，目前依照社維法函送法辦，詳情仍待釐清。

而附近住戶表示，居住在這邊的人，大多數都是老婦人、幼兒，出現這種變態，令人感到害怕。而屋主也說，平時就有看監視器異常提示的習慣，這次看到半夜時，剛好發現有人停在她家門口，沒想到車主竟全身赤裸下車，直接在家門前遛鳥，相當恐怖。

對此，屋主的親友也將事件分享到網路上，直喊這種畫面簡直是「進擊的巨人」翻版，不曉得是精神疾病，還是有吸毒等行為，讓人感到匪夷所思。

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