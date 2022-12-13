成功嶺新兵猝死解剖　軍方承諾說明卻落跑「媒體空等3hrs傻眼」

▲陸軍第十軍團政戰主任不願接受媒體採訪。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

成功嶺新訓中心7日一名入伍不到1個月的談姓士兵，於起床時被同袍發現無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。台中地檢署13日偕法醫解剖相驗，外觀沒有明顯外傷，將採相關檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

據悉，談姓男子（23歲）是101精忠營區新兵，於成功嶺新訓中心受訓，陸軍第十軍團指揮部表示，談男7日清晨起床時，被同袍發現無意識，連上幹部立即對其施以心肺復甦，並送往烏日林新醫院，到院宣告不治。

台中地檢署檢察官趙維琪13日進行相驗解剖，初步判斷外觀沒有異狀，後續將採血液、尿液及臟器切片等檢體送法醫研究所，今日解剖後，將遺體發還家屬。

十軍團今日由政戰主任及單位相關士官到場協助家屬相驗，1名士官原向記者表示，政戰主任要出面接受採訪，說明談男後事處理事宜，未料各家媒體在場等待2個多小時，都不見其出現，最後媒體終於找到該名政戰主任，並確認身分，但他卻逕自離去不願受訪，讓現場記者面面相覷。

▲記者終於找到政戰主任，他卻快步逕自離去。（圖／記者白珈陽翻攝）

事後記者致電十軍團指揮部，范姓少校表示，現場確有幹部陪同家屬相驗，未聽聞有受訪行程，應是尊重家屬意見，才未接受採訪。范少校說，對於談男不治，深表哀痛與不捨，已成立專責小組協處，配合檢警調查釐清，後續將全力協助家屬處理治喪及撫恤事宜。

針對談男死因，法醫高大成日前表示，若死者身上無外傷，又排除疾病及毒藥物等因素，會歸類為成人猝死症，多會在睡眠中發生，男性機率多於女性。詳細情形，仍須待相驗報告出爐。