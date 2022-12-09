人妻變火辣「性奴」服侍小王！嬌問：最爽的1次？夫頭頂綠光崩潰

▲人妻外遇與小王互傳鹹濕對話，綠帽夫崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

北市一名人妻外遇，與小王多次發生行為，還經常在LINE上互表愛意，並傳送鹹濕對話，「這是你最爽的一次嗎？」、「需要性奴隸怎麼做」等語。某次人妻兒子發現媽媽手機內的對話，趕緊告訴爸爸，全案才因此曝光，但人夫卻遲至超過民法侵權行為損害賠償請求權的2年消滅時效，才提出告訴，因此法官判他敗訴。

綠帽夫提告主張，他與妻子結婚多年，並育有兩名未成年子女，而兩人兒子2021年6月間無意間在妻子手機中發現，有陌生男子傳訊息給妻子，並稱妻子「好性感」等語，驚覺有異並立即告訴他，他才開始對妻子展開調查。

綠帽夫指控，當他打開妻子手機時，裡面竟有妻子與陌生男子的親密對話，內容包括，「這是你最爽的一次嗎？」、「你今天甚麼時候硬的？親我的時候還是我坐你腿上的時候，親的時候」、「今天舔弟弟很舒服嗎？」、「那需要性奴隸怎麼做」，可知兩人有發生關係及口交行為，而妻子甚至在家中廁所拍攝裸照、舔棒狀物及自慰的影片給對方。

綠帽夫心碎表示，妻子傳送裸照的對象不只一人，更誇張的是，妻子還大膽的在自家樓下與陌生男子擁抱，而其外遇時間竟長達6年，讓他大為崩潰，憤而對妻子提告求償。

庭審時，人妻對於丈夫所提出的證據全盤否認，辯稱拍攝的影片是供自己觀賞，並未傳送給他人，也不知道是誰將影片傳給其他男子，另外她也稱，兒子所述是經過丈夫誘導，法官不能因此採信，請求法官駁回丈夫之訴。

對此，法官審理時發現，人夫早在2017年2月間就發現妻子的對話紀錄，另外，妻子與陌生男子在住家樓下擁抱的畫面，也是綠帽夫於2017年2月間所拍攝，代表她早就知道妻子外遇一事，卻一直到今年2月初才提出告訴，已經超過民法第197條侵權行為損害賠償請求權的2年消滅時效，法官因此判他敗訴。全案可上訴。