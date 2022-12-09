　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻變火辣「性奴」服侍小王！嬌問：最爽的1次？夫頭頂綠光崩潰

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲人妻外遇與小王互傳鹹濕對話，綠帽夫崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

北市一名人妻外遇，與小王多次發生行為，還經常在LINE上互表愛意，並傳送鹹濕對話，「這是你最爽的一次嗎？」、「需要性奴隸怎麼做」等語。某次人妻兒子發現媽媽手機內的對話，趕緊告訴爸爸，全案才因此曝光，但人夫卻遲至超過民法侵權行為損害賠償請求權的2年消滅時效，才提出告訴，因此法官判他敗訴。

綠帽夫提告主張，他與妻子結婚多年，並育有兩名未成年子女，而兩人兒子2021年6月間無意間在妻子手機中發現，有陌生男子傳訊息給妻子，並稱妻子「好性感」等語，驚覺有異並立即告訴他，他才開始對妻子展開調查。

綠帽夫指控，當他打開妻子手機時，裡面竟有妻子與陌生男子的親密對話，內容包括，「這是你最爽的一次嗎？」、「你今天甚麼時候硬的？親我的時候還是我坐你腿上的時候，親的時候」、「今天舔弟弟很舒服嗎？」、「那需要性奴隸怎麼做」，可知兩人有發生關係及口交行為，而妻子甚至在家中廁所拍攝裸照、舔棒狀物及自慰的影片給對方。

綠帽夫心碎表示，妻子傳送裸照的對象不只一人，更誇張的是，妻子還大膽的在自家樓下與陌生男子擁抱，而其外遇時間竟長達6年，讓他大為崩潰，憤而對妻子提告求償。

庭審時，人妻對於丈夫所提出的證據全盤否認，辯稱拍攝的影片是供自己觀賞，並未傳送給他人，也不知道是誰將影片傳給其他男子，另外她也稱，兒子所述是經過丈夫誘導，法官不能因此採信，請求法官駁回丈夫之訴。

對此，法官審理時發現，人夫早在2017年2月間就發現妻子的對話紀錄，另外，妻子與陌生男子在住家樓下擁抱的畫面，也是綠帽夫於2017年2月間所拍攝，代表她早就知道妻子外遇一事，卻一直到今年2月初才提出告訴，已經超過民法第197條侵權行為損害賠償請求權的2年消滅時效，法官因此判他敗訴。全案可上訴。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

男遭毆死丟公墓！家屬悲領大體　見犯案手法...高大成：兇嫌無悔意

妙齡女求職遭騙財還被逼上床　惡男分飾合夥人助理...坑3人30萬

快訊／新北套房驚見「女乾屍」！旁點詭異薰香　女兒伴屍半年

快訊／貨車載沐浴乳摔落破裂「道路超滑溜」　台南警緊急封鎖封路

南投市民代表投票日遭收押仍當選　檢察官提起當選無效之訴

創平台「高獲利報表」吸投資　夭壽主嫌推母當車手「2次領30萬」

妻另結新歡想離婚　醋夫電線絞斃她...伴屍24小時下場曝光

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

男遭毆死丟公墓！家屬悲領大體　見犯案手法...高大成：兇嫌無悔意

妙齡女求職遭騙財還被逼上床　惡男分飾合夥人助理...坑3人30萬

快訊／新北套房驚見「女乾屍」！旁點詭異薰香　女兒伴屍半年

快訊／貨車載沐浴乳摔落破裂「道路超滑溜」　台南警緊急封鎖封路

南投市民代表投票日遭收押仍當選　檢察官提起當選無效之訴

創平台「高獲利報表」吸投資　夭壽主嫌推母當車手「2次領30萬」

妻另結新歡想離婚　醋夫電線絞斃她...伴屍24小時下場曝光

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

孟耿如「身心俱疲」勾媽媽網友血淚！親揭和黃子佼婚姻現況

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄機車右轉碰撞輕軌！騎士倒地命危搶救中

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

公墓男屍案！詐團分贓不均釀命案　4人被逮

性侵還辯女無撕裂傷　女：他就小我能怎麼辦

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

快訊／王大陸認愛大馬女神！

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面