金門酒駕撞人！男竟喊「我出來會沒工作」找友頂罪　被警抓包GG了





▲金門酒駕車禍，駕駛竟找友人出面頂罪。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金沙鎮8日中午發生一起離譜案件！一名楊姓男子駕車與一輛小貨車發生碰撞，造成車上黃姓駕駛受傷送醫，但沒想到楊男卻在警方到場前，找來另名黃姓友人到場頂罪，立刻被警方戳破，並對楊男實施酒測，發現他酒測值竟超標，全案依公共危險罪及頂替罪，將楊男及其友人移送法辦。

這起事故發生在8日中午12時48分，楊姓男子大中午就與人喝酒，還開車上路，當時他沿著環島東路1段往2段方向行駛，行經05480號路燈桿前時，與一名駕駛小貨車的黃姓男子發生碰撞，猛烈撞擊力道，導致楊男轎車車頭左側被撞凹，黃男頭部及胸部挫傷，楊男自己則毫髮無傷。

警方獲報到場時，楊男因擔心酒駕受罰，竟找來黃姓友人頂罪，但立即被警方戳破，並對他實施酒測，發現他酒測值竟超標，誇張的是，楊男竟說出，「我出來會沒工作」等誇張話語，讓受傷的黃男家屬相當氣憤，全案警方訊後將依公共危險罪及頂替罪，將楊男及其友人移請金門地方檢察署偵辦。

金湖分局提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條條文提高刑責修正，如果餐敘可能飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。另為隱避犯罪而頂替他人者，將依刑法第164條，處2年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。