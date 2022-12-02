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月薪多少「買得起Apple全餐？」　答案戰翻：越窮越愛用

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022上市的iPhone 14 Pro。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為使用蘋果產品有優越感，就有網友好奇拋問，到底要月薪有多少，才買得起蘋果全餐？文章引發討論，鄉民紛紛戰翻「忠誠度問題，無關經濟能力」、「學生一堆都全餐了，誰跟你還要看賺多少錢」。若以蘋果2022最新的入門款來計算，從電腦、手機、平板、耳機與手錶來算，價格10萬元有找。

一名網友在PTT上以「月薪多少的人，會用Apple全餐？」為標題表示，一般來說Apple全餐就是3+1套件，像是iPad、iPhone、Macbook還有Airpods，但手錶Apple Watch先不算。

對此，原PO也好奇拋問「月薪多少的人能用Apple全餐？用那麼頂級的享受，有沒有八卦？」

文章曝光後，底下網友熱議「要定義全部都Pro的才對」、「Pro跟入門版還是有差欸，你要不要區分」、「二手、分期或別人給舊款也能湊一套」、「忠誠度問題，無關經濟能力」、「很多月領2-3萬的人購買」、「我看到湊齊一套全餐是不同時間，不是一次性」、「22K分期也要買全餐」、「學生一堆都全餐了，誰跟你還要看賺多少錢」、「蘋果真正貴的是原廠配件和維修」、「越窮越愛用Apple，全餐真是窮到發慌了」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

留言串中，有果粉認為一套全餐價格「10萬內買得齊一套」。若以今年蘋果系列「入手款3C」來計算，果真是10萬元有找，總價9萬6090元就能當「蘋果人」，價格與規格如下：

►MacBook Air（M2晶片），3萬7900元
►iPhone 14（128GB），2萬7900元
►iPad 10（64GB／Wi-Fi版），1萬4900元
►AirPods Pro（第2代），7490元
►Apple Watch SE（第2代），7900元

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