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柯賜海詐騙人生起底！連窮學生都騙　1個人讓他翻船

柯賜海的一生傳奇跌宕，他常遊走在法律邊緣，甚至還曾因詐欺、妨害自由等罪入獄。（圖／報系資料照）

▲柯賜海的一生傳奇跌宕，他常遊走在法律邊緣，甚至還曾因詐欺、妨害自由等罪入獄。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

抗議天王柯賜海闖蕩江湖數十載人生謝幕，而他生前經常打著抗議招牌，利用重大事件帶著流浪狗四處表演抗議秀，讓許多民眾印象深刻，但許多人不知道的是，前科累累的他與伸張正義、斷人生死的司法界鬥智鬥氣的故事，其中最受矚目者，首推他第一次因常業詐欺遭台北地檢署起訴求處重刑，最後被最高法院判刑3年3月定讞，柯賜海實際入獄服刑2年8月，外加強制工作3年，此後他的詐騙人生就逐漸走下坡。

一提到柯賜海，資深司法官都對他頭痛不已，光是他涉案或相關案件，在司法院官網的法學資料檢索系統就有248件，這還不包括他在司法院判決資料電腦化前所涉案件，以及濫訴和檢方不起訴案件，一般認為上百件絕對跑不掉。

在30歲以前，柯賜海已有竊占、詐欺、偽造文書等10餘次犯罪前科，1986年執行完畢後，他從南部到台北發展，除詐騙同居女友金錢外，又虛設「四海學舍管理處」，連窮學生的押租金也騙。

但多次判刑確定似乎沒讓柯賜海學乖，從1989年至1996年間光在台北縣市就先後犯下妨害秩序、妨害自由、竊占、毀損、妨害公務等多達10餘條罪，不過這些案子都不算太嚴重，無法讓他金盆洗手，柯賜海開始併購空頭公司再向銀行詐貸，但是夜路走多怎能不陰溝翻船，他終於碰到了剋星！這人就是前最高檢察署特偵組檢察官薛維平，當時薛擔任台北地檢署檢察官，將柯起訴求處重刑，薛目前已轉任律師。

柯賜海涉案數量高達上百件，儘管他曾舉關刀代表為正義而抗議，但他卻連窮學生的租押金都騙。（圖／報系資料照）

▲柯賜海涉案數量高達上百件，儘管他曾舉關刀代表為正義而抗議，但他卻連窮學生的租押金都騙。

1996年開始，柯賜海收購一、二十家瀕臨倒閉或無營業的空殼公司，以作帳方式假增資、真詐騙，將每家公司資本額虛增至上億元，找包括妹妹柯寶珠在內的人頭當董監事，再找不肖會計師做假簽證，辦理不實增資登記，公開銷售恒安電腦、宏鍵、竹葉青及祥文等多家未上市公司股票，經層層轉售，以每股10餘元至70元不等的價格販售，導致眾多投資人受害。

調查局台北市調處蒐證後，送請北檢偵辦。不過案子擱置好一陣子都沒處理，差點退回調查局重啟調查，直到薛維平接手後，案子終於有了進展。檢調查出，柯賜海拿著這些未上市股票充當闊佬四處騙人投資，吹噓自己是坐擁數十億元資產大亨。柯鎖定一些急售不動產的屋主，佯稱買家，再以空殼公司的假股票抵充價款，如果被識破，就放狗霸占房屋，他也找工人來承包裝潢霸占的房屋，完工後即賴帳不付款。

其中最可憐的受害人是位於台北市長安東路某大樓的一樓屋主吳姓男子，柯賜海騙屋主要用2億元買下1樓房子，房屋過戶後，屋主才發現柯開的支票是芭樂票，股票則是自行印製的廢紙，要不回房子的屋主最後抑鬱而終。

柯賜海發現遭檢察官鎖定後，為阻擾薛維平辦案，找人頭向士林地院提起自訴，要求薛維平把這件案子併入自訴案，但薛未中計，柯惱羞成怒向監察院陳情，理由是薛無管轄權，但薛不為所動，仍將柯聲請羈押並提起公訴。

儘管曾經風光一時，且以法拍屋致富，但柯賜海晚景淒涼，一人獨居在陽明山上，走完人生最後階段。（圖／報系資料照）

▲儘管曾經風光一時，且以法拍屋致富，但柯賜海晚景淒涼，一人獨居在陽明山上，走完人生最後階段。

柯賜海被收押後還發生一段插曲，薛維平查出柯收購的空殼公司地址統統登記在汐止某民宅，調查後發現這間房子是一位女老師所有，原來當初柯承租女老師的房子卻不付租金，還把房子堆滿東西，柯還嗆聲女老師要對她不利，讓女老師嚇得不敢吭聲。

薛維平在柯賜海收押後，打電話給女老師，提醒她收回房子，不料女老師回說就算柯坐牢還是會出獄，後來在薛鼓勵下才敢收回房子，但還是租了一間房子專門堆放柯的雜物，女老師怕柯怕到這種程度，可見柯平常是怎麼魚肉這些屋主。

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