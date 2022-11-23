球賽剛過一半！沙烏地球員「猛拍梅西後背」　狠嗆：你不可能贏

After Saudi Arabia's goal to make it 2-1, Ali Al-Bulayhi approached Lionel Messi, slapped him on the back and began repeating: "You won't win, you won't win". It was the 53rd minute. pic.twitter.com/QSRSy2v0dZ — Malayalam News Desk (@MalayalamDesk) November 23, 2022

記者葉睿涵／編譯

世界排名第51位的沙烏地阿拉伯，22日在世界盃大爆冷門，以2比1擊退奪冠大熱門阿根廷，締造世足史上最大冷門之一。不過，最近媒體流出現場畫面，發現沙烏地的後衛布萊希（Ali Al-Bulaihi）早在比賽過程中警告梅西，「你不可能贏的」，可惜梅西當時並未理會。

據《每日郵報》報導，在沙烏地阿拉伯對陣阿根廷的比賽中，球王梅西一開始狀態甚好，開賽才剛10分鐘，就靠著對手犯規，踢進12碼罰球，替阿根廷先馳得點。然而，比賽進入下半場後，雙方的形勢卻瞬間逆轉。

沙烏地球員謝赫里（Saleh Al-Shehri）和多薩里（Salem Al-Dawsari）接連在8分鐘內連進2球，讓C組小組賽的首戰最終以2比1落幕，阿根廷以一分之差惜敗，終結了阿根廷在國際賽事連續36場不敗的紀錄。

▲布萊希在比賽中對梅西嗆聲。（圖／翻攝自推特）

不過，有外媒最近從現場畫面發現，在第53分鐘進球後，沙烏地後衛布萊希並未與隊友們一起慶祝，反而是跑到錯愕不已的梅西身邊，由衷地拍了拍梅西後背，告訴梅西「你不會贏的，你不可能贏的」，甚至還掀了掀他身上的球衣，表示他為祖國感到驕傲。

當時距離比賽結束還有35分鐘，因此梅西聽到布萊希狂妄的猜測時，並未放在心上，只是微微一笑便轉身離去，但果不其然，阿根廷在比賽中爆冷吞下小組賽的第一敗。雖然隊長梅西在賽後面帶沮喪，也承認吃敗仗對所有隊員帶來了重大打擊，不過他表示，阿根廷將專注在下一場對陣墨西哥的比賽。