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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網狂猜汪小菲「為何一直針對小S」　傻眼：還以為他是前夫！

▲▼汪小菲小S。（圖／翻攝自微博、IG）

▲汪小菲21日晚發布多篇貼文爆料小S服用安眠藥、老公養女人等。（圖／翻攝自微博、IG）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸富商汪小菲21日接連發文狂嗆小S（徐熙娣），包括她是「踩在姐姐腦袋上的小丑」、濫用安眠藥、老公許雅鈞「找姑娘」等。大陸網友紛紛熱議，「汪為什麼一直針對小S」、「不知道的還以為他是小S前夫」，引發猜測。

▲▼ 汪小菲嗆小s。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲的發文。（圖／翻攝自微博）

汪小菲21日將矛頭指向小S，爆料對方濫用安眠藥，還說許雅鈞在家樓下「找姑娘」。汪小菲也向S媽喊話，「徐媽媽，我夠給妳們一家留面子了，命是誰救回來的？」、「尤其是妳小女兒就她跳的歡，她是踩在她姊腦袋上的小丑。再逼逼？」

汪小菲媽媽張蘭也加入戰局，在直播中加碼爆料小S「每天吃20顆」。據查，這項藥物在台灣稱作「史蒂諾斯」，是國人最常用的幾種短效安眠藥，具有成癮性，屬於醫師處方及四級管制藥品。

此番大戰在微博引發熱議，不少大陸網友好奇，「為什麼要跟小S過不去」、「今天這場鬧劇圍觀下來，反倒像是汪小菲和小S之間的矛盾了，汪小菲爆的全是小S的瓜」、「不知道的還以為他是小S 前夫」、「不懂他們倆是為啥矛盾這麼大」。

有網友猜測，汪小菲是不是覺得許雅鈞明明也出軌，為什麼小S能忍下來，「到他自己這裡就不行，心裡不平衡了」、「估計本次事情嚴重的導火索是她」、「是因為汪小菲知道大s最在乎的是她的妹妹，最在乎她的家人」。不過，以上說法均未獲得當事人證實。

對於此次風波，大S發布聲明強調，從認識汪小菲第一秒起，從沒有傷害對方身、心，對汪爸爸和張蘭也發自內心尊敬，文中強調此生不出惡言，「希望小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法」，聲明還不忘祝福前夫餐飲生意興隆。

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