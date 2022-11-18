路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》18日專文報導，台灣將於11月26日舉行地方選舉，是2024年總統大選之前對執政黨支持度的關鍵考驗，而中國對台灣的好戰態度，以及台灣的民主未來，成為選戰2大核心議題。

報導指出，這場市長及議員選舉名義上關乎國內議題而非中國，例如交通及新冠疫情，候選人對中國政策也沒有直接發言權。但在過去一周左右的時間裡，總統蔡英文與執政黨民進黨（DDP）把這場選舉加強描繪成對抗北京的方式，要向世界表明台灣民主不會屈服於威脅。

蔡英文12日在大型造勢現場發表激情演說，她表示，考量到中國威脅，這不只是一場簡單的地方選舉。其他資深民進黨成員也強調相同訊息，行政院長蘇貞昌本周提到，「俄羅斯入侵了烏克蘭，而台灣正在面臨中國的威脅。全世界都在看，台灣人民究竟會選擇一個親中政黨或家族，還是一個捍衛民主且支持國家主權及獨立的候選人或政黨。」





▲朱立倫與蔣萬安出席「中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動」。（圖／記者蘇晏男攝）

《路透社》寫道，民進黨宣稱是民主唯一捍衛者，並且暗示票投國民黨基本上就是票投中國，此策略讓蔡英文及民進黨在2020年獲得第二任期。

不過，雖然主要反對黨國民黨（KMT）傳統上傾向與中國建立更密切關係，卻堅決否認親近北京，他們不滿民進黨自封唯一民主捍衛者，也抨擊民進黨處理疫情的方式，尤其今年國內病例激增之後，更是加大反擊力道。

國民黨黨主席朱立倫12日向支持者表示，該黨將捍衛台灣自由。國民黨文化傳播委員會副主任委員何志勇也說，「這是一種誤導性的政治語言。中國問題不是地方選舉的問題，這場選舉與中國入侵沒有關係。」

▲台北市長候選人在辯論會現場合影。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



此外，民進黨、國民黨都把精力放在富裕且人口眾多的北台灣，尤其是首都台北。民進黨推出前衛福部長陳時中，也是台灣防疫政策的規畫者，對抗很上相（telegenic）的國民黨明日之星蔣萬安。

雖然蔡英文及民進黨橫掃2020年總統大選及議會選舉，國民黨卻也在2018年地方選舉表現強勁、一舉贏得15縣市，而當時民進黨僅贏得6縣市。因此，即使民進黨下周表現不佳，也不意味將會輸掉2024年大選。民進黨資深立委羅致政說，「這是2場不同的選舉。2018年我們輸掉選舉，卻在2020年贏了。但我認為政治動能是非常重要的。」