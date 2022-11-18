　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碧潭「幸福樂園」靈異傳說！斷電摩天輪壓死人　夜衝驚聞女子聲

幸福樂園拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人。（圖／報系資料照）

▲幸福樂園拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

被網友列為全台猛鬼樂園之一的「幸福樂園」，設立於1952年，由幸福水泥投資建造，後期經營不善導致沒落，雖又歷經重新整建，並於1983年再度開放，最終仍面臨關閉荒廢的命運。據傳，園區內的雲霄飛車曾發生意外，生意才一直好不起來，再加上拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人，從此靈異傳聞不斷。

據了解，幸福樂園停業10多年後發生一起工安意外，工人當時正準備拆除摩天輪，孰料執行作業期間，斷電的摩天輪竟突然啟動，當場壓死一名開怪手的工人，自此開始流傳出許多靈異故事。幸福樂園淪為廢墟後，也成了一處夜遊試膽勝地，許多年輕人相約三五好友就往這景點衝，沒想到卻發生更多恐怖事件。

幸福樂園曾紅極一時，如今淪為猛鬼樂園之一。（圖／報系資料照）

▲幸福樂園曾紅極一時，如今淪為猛鬼樂園之一。

據了解，曾有網友前往探險，9台機車雙載共18個人，結果大夥準備要離開時，數著數著卻發現多了1個人；還有另外一群年輕人到了此處後，其中一人手機突然響起，接起後卻聽見對方不斷重複自己講的話，一看來電號碼是正在旁邊的友人，但對方根本沒在使用手機，嚇得他立刻掛電話，斷線前還聽見不明女子的笑聲傳來。

此外，一名網友先前獨自前往幸福樂園附近山區，走在林間突然覺得陰冷，但心想著「大白天沒什麼好怕」，就繼續往前走，結果竟開始鬼擋牆，怎麼樣也走不出去，期間還遇到一位身穿紅外套的男子，他想起先前自己可能有不敬的行為，因此開始不停道歉「拜託讓我下山」，不久後才終於走回登山入口處。

延伸閱讀
女兒拒回娘家過年…單親媽心碎「嫁人就變了」　網見1行為全搖頭：會斷聯
男看到「小狗叼斷臂」嚇壞報案　警調查驚見「無頭屍體」藏廢棄房中
演藝圈沒工作…女星淪落餐廳端盤子「1原因」拒採訪　本人吐心聲

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／大谷翔平輸了！　他獲美聯MVP
《爸爸5》Jasper、Max當同學！就讀百萬明星學校　一起
台中「卡多里斷軌」60死奇談！男星曾闖入試膽　被問就變臉
長輩確診還上門「擅自進屋」！她怒噴一串髒話　遭父親罵家教失敗
王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管」！美女醫吳欣岱：忘記自己代表人民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8分鐘兩地狂轟88槍！學甲槍案共犯2萬交保　高分院打臉發回重裁

永不放棄！眼鏡棒球帽露餡　永康警破獲3年前住宅竊盜案

土城「南天母樂園」奇談！　廢棄30年驚見白色人形

台中「卡多里斷軌」60死奇談！男星曾闖入試膽　被問就變臉

碧潭「幸福樂園」靈異傳說！斷電摩天輪壓死人　夜衝驚聞女子聲

女子糾眾圍毆前男友！　2小時內快打逮4嫌

53歲豬仔摩鐵面試遭囚禁！　詐團2嫌遭聲押禁見

快訊／王浩宇遭嗆「太監」喊告127網友：每人求償10萬

桃園觀音區某里長候選人餐會送沙拉油　檢調約談不否認這下慘了！

樹林居民聽到怪聲…下秒道路坍塌「吞噬房屋」恐怖畫面曝

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

不能叫老公女兒大崩潰　媽用尪髮型勸退秒改口

8分鐘兩地狂轟88槍！學甲槍案共犯2萬交保　高分院打臉發回重裁

永不放棄！眼鏡棒球帽露餡　永康警破獲3年前住宅竊盜案

土城「南天母樂園」奇談！　廢棄30年驚見白色人形

台中「卡多里斷軌」60死奇談！男星曾闖入試膽　被問就變臉

碧潭「幸福樂園」靈異傳說！斷電摩天輪壓死人　夜衝驚聞女子聲

女子糾眾圍毆前男友！　2小時內快打逮4嫌

53歲豬仔摩鐵面試遭囚禁！　詐團2嫌遭聲押禁見

快訊／王浩宇遭嗆「太監」喊告127網友：每人求償10萬

桃園觀音區某里長候選人餐會送沙拉油　檢調約談不否認這下慘了！

樹林居民聽到怪聲…下秒道路坍塌「吞噬房屋」恐怖畫面曝

台積電漲8元至493　指數漲60點逼近14600

Google Map上找不到的咖啡館　高雄農16快閃開張

8分鐘兩地狂轟88槍！學甲槍案共犯2萬交保　高分院打臉發回重裁

洋基「法官」美聯MVP勝出　大谷翔平無緣連莊

Red Velvet美照連發Irene再創顏值顛峰！Wendy秀「11字腹肌」當最辣

《爸爸5》Jasper、Max當同學！上海就讀百萬明星學校　一起放學被拍

「麥當勞女孩」選基隆議員　飽受變態騷擾+言語羞辱嘆：社會崩壞

米可白開高衩「狂露美臀形狀」破36年穿衣風格！千人狂讚：也太性感

瘋電影／名偵探柯南：萬聖節的新娘　國際恐怖組織來了

永不放棄！眼鏡棒球帽露餡　永康警破獲3年前住宅竊盜案

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

社會熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝

即／王浩宇遭嗆太監！怒告127人：每位求償10萬

白目男好奇「試看看」　打火機燒掉廠房

地面傳怪聲…下秒坍塌「吞噬車道+房屋」畫面曝

台中「卡多里斷軌」60死奇談　男星曾闖入試膽

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

「幸福樂園」猛鬼奇談！　斷電摩天輪啟動壓死人　

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

轎車違停「公車停靠區」高雄男檢舉！警1原因不罰

53歲豬仔摩鐵面試遭囚禁！　詐團2嫌遭聲押禁見

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面