碧潭「幸福樂園」靈異傳說！斷電摩天輪壓死人　夜衝驚聞女子聲

▲幸福樂園拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

被網友列為全台猛鬼樂園之一的「幸福樂園」，設立於1952年，由幸福水泥投資建造，後期經營不善導致沒落，雖又歷經重新整建，並於1983年再度開放，最終仍面臨關閉荒廢的命運。據傳，園區內的雲霄飛車曾發生意外，生意才一直好不起來，再加上拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人，從此靈異傳聞不斷。

據了解，幸福樂園停業10多年後發生一起工安意外，工人當時正準備拆除摩天輪，孰料執行作業期間，斷電的摩天輪竟突然啟動，當場壓死一名開怪手的工人，自此開始流傳出許多靈異故事。幸福樂園淪為廢墟後，也成了一處夜遊試膽勝地，許多年輕人相約三五好友就往這景點衝，沒想到卻發生更多恐怖事件。

▲幸福樂園曾紅極一時，如今淪為猛鬼樂園之一。

據了解，曾有網友前往探險，9台機車雙載共18個人，結果大夥準備要離開時，數著數著卻發現多了1個人；還有另外一群年輕人到了此處後，其中一人手機突然響起，接起後卻聽見對方不斷重複自己講的話，一看來電號碼是正在旁邊的友人，但對方根本沒在使用手機，嚇得他立刻掛電話，斷線前還聽見不明女子的笑聲傳來。

此外，一名網友先前獨自前往幸福樂園附近山區，走在林間突然覺得陰冷，但心想著「大白天沒什麼好怕」，就繼續往前走，結果竟開始鬼擋牆，怎麼樣也走不出去，期間還遇到一位身穿紅外套的男子，他想起先前自己可能有不敬的行為，因此開始不停道歉「拜託讓我下山」，不久後才終於走回登山入口處。

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