西濱火燒車3死！苗栗小媽媽24天痛失5至親　肇事預拌車駕駛下場曝

記者陳韻如／苗栗報導

西濱快速道路台中清水段2021年3月20日發生一起3死追撞事故。一輛混凝土預拌車猛烈追撞前方轎車，導致轎車尾部潰縮，油箱當場爆裂起火，車上1大1小慘被燒成焦屍，還有1人嚴重燒傷，送醫搶救仍宣告不治。台中地院審理後，認定肇事的林姓預拌車駕駛未保持安全車距，才因此釀禍，依過失致死罪嫌判他10個月徒刑。

▲根男的轎車燒成火球，畫面相當驚悚。（圖／翻攝台中踢爆網）

回顧案情，19歲根姓女子2021年2月24日與許姓丈夫帶著僅4個月大的小兒子外出，不料卻在三灣鄉與一輛賓士車發生對撞，許男當場慘死，而小兒子也死在根女懷中，根女則是骨盆骨折被緊急送醫。

不料，事隔24天，根女的大伯父開車載根女妹妹及其2歲的大兒子要到醫院探視根女，返家途中行經西濱快速道路清水段時，遭到林姓預拌車駕駛猛追撞，導致根男轎車尾部潰縮，油箱爆裂當場起火。

▲▼根男轎車幾乎燒毀，車上根女及2歲大男童被燒成焦屍。（圖／資料照）

當時火勢一發不可收拾，根男轎車被燒成火球，車內根女妹妹、根女長子慘被燒成焦屍，根男則全身超過70%燒燙傷，被緊急送醫搶救，但搶救20多小時，仍不敵傷勢身亡。根家短短一個月內2起事故，奪走5條性命，引起社會大眾關注。

法院審理時，林男否認有過失致死犯行，辯稱他當時看見根男車輛匯入主車道時，有鬆開油門減緩車速，但根男卻突然踩剎車，他的車輛重量較重，因此來不及剎停，因此撞上根男車輛，強調自己並沒有過失。

法官事後勘驗預拌車行車紀錄器畫面，內容顯示，根男上了匝道後開始向左要切換到快速道路的外側車道，而此時預拌車與根男車輛相距14公尺，但根據當時林男的車速約為每小時81.82、76.6公里左右，而依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，林男車輛必須與根男車輛保持約56至61公尺的安全距離，但他並未保持，才導致根男突然減速時來不及剎停而釀禍。

法官審酌，林男犯後否認犯行，肇事後也主動向警方自首，但至今未能與根家人達成調解，法官最終依過失致死罪嫌判林男10個月徒刑。全案仍可上訴。