鳳山傳持槍搶案？他報案：騎士掉出1把槍　警方還原真相

▲警方表示，7日下午並沒有發生搶劫案件。（圖／資料照）



記者許展溢／高雄報導

高雄鳳山區五甲路7日下午驚傳持槍搶奪事件，大批警力前往現場，不過警方表示，經查並沒有開槍搶劫情事，但有一名民眾報案稱停紅燈看到一名騎士疑似持槍，且槍還從口袋掉出來，接著趕緊撿起騎走，目前警方正在調閱監視器釐清狀況中。

對於驚傳持搶劫案件，警方強調沒有此事，只有一名33歲男性民眾下午約2時報案表示，看到一輛機車停紅燈時，疑似有一把槍掉了出來，接著撿起來騎走。警方提到，不過，這名疑似持槍的騎士已往五甲二路騎過去。

警方進一步說明，當時這名熱心的民眾稱在中山路，看到對面有一個沒戴安全帽，長的黑黑的年輕人從路口突然騎出來，還逆向行駛，手上好像有拿了一個黑黑的東西，好像是槍，自己還跟著尾隨一段路，就是想確認是否真的是槍，沒想到對方騎太快，到了要轉五甲路時跟丟了，才向警方報案。

警方指出，這名報案人「講的比較誇張，說有搶劫」，但警方回到現場確認過附近路線，完全沒有任何糾紛或搶劫等情況發生，到現在也沒有相關人報案。

警方重申，鳳山下午真的沒有任何糾紛或搶劫等情況發生，至於騎士去向，馬上調閱監視器追查後已掌握對象了，至少會針對沒戴安全帽一事開單。