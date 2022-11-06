周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

▲聯電前董事長曹興誠。（圖／沈慧虹競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

聯電前董事長曹興誠近日展開「台灣的光明前途」巡迴演講，本周末分別與民進黨苗栗縣長候選人徐定禎、民進黨新竹市長候選人沈慧虹同台，會中痛批中共對台灣「一定要武力統一，就是恐怖份子」等語，引發討論。此外，曹興誠7日上午規劃在台北市舉行「為阿中部長說幾句公道話」記者會，屆時將與民進黨台北市長候選人陳時中同框，兩人互動將成為媒體關注焦點。

對於曹興誠、陳時中同台的話題，資深媒體人周玉蔻上個月曾搶先披露，曾公開表示力挺陳時中的曹興誠，將在11月初選舉投票倒數計時時刻，登上陳時中的選舉造勢舞台，公開演講力挺；後被曹興誠否認稱，沒有接收到任何邀請，「最近看到周玉蔻小姐心緒有點煩亂，建議她去休個長假。」

而曹興誠今天上午透過媒體群組預告，將在明天上午在立法院附近舉行「幫阿中部長說幾句公道話！」記者會，屆時陳時中也將出席，時間點與周玉蔻日前預告的內容不謀而合。

曹興誠今天前往新竹市演講時，由民進黨立法院黨團總召柯建銘、沈慧虹兩人擔任引言人，曹興誠會中強調，台灣的前途一定要維持獨立地位與遵守啟蒙價值，過去有企業家說「民主不能當飯吃」，但他認為「沒有民主的飯很難吃」，並暗中諷刺民眾黨新竹市長候選人高虹安說，理性就是尊重事實和邏輯，在選舉中有很多候選人發言不合邏輯，像是有人說你抄襲，回應就說沒有抄襲就好，但有人卻說「我的學歷很棒、不會抄襲」，這就是不合邏輯。