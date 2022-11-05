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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中第一問直指大巨蛋誰負責？　黃珊珊：國民黨弊案、民進黨卡關

▲▼2022年台北市長選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲2022年台北市長選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者陳家祥／台北報導

本次台北市長選舉唯一一次的電視政見辯論會，在5日登場。進入候選人提問階段，陳時中第一題就直指柯文哲任內飽受爭議的大巨蛋案，「誰應該要負比較大責任？」對此，黃珊珊說，「大巨蛋案簡單說，就是國民黨的弊案、柯文哲市府善後、民進黨卡關」。

陳時中第一題問到，申論的時候，蔣委員畫了一些大餅，黃珊珊重視即戰力，大家都有想法，只是怎樣把事情做好。拉回市政，馬英九簽約、郝龍斌興建，柯文哲停工再復工，經過17年，柯文哲列為五大弊案，最後護航繼續興建。法院判決馬英九愛將李述德圖利遠雄導致政府重大損失，大巨蛋弊案中，誰應該要負比較大責任？

對此，黃珊珊說，大巨蛋案簡單說，就是國民黨的弊案、柯文哲市府善後、民進黨卡關。一審判決可以證明，就算是馬英九也沒辦法阻止國民黨盤根錯節的不當政商關係，「如果馬英九都做不到，蔣萬安如何改變？」

黃珊珊說，馬英九時代把248億的土地讓出去給廠商BOT，到她卸任副市長前重新議約，取回應該得到的權利金，只要大巨蛋「每營收1000元就可拿回6元」，現在已經確實可以取回當時在馬英九時代的不平等條約。

黃珊珊表示，中間的停工是因為遠雄沒按圖施工，但因為正在興建，所以法院同意遠雄針對鏽蝕部分施工，不是自己長出來，是法院同意施工。接下來，遠雄必須完成變更設計才能復工，按照所有的變更設計、台建中心審查、消防審查，才復工。

黃珊珊說，接下去要再辦最後一次變更設計，卡在中央將近1年半時間，「中央沒有說出任何不通過的理由，要選舉了突然有條件通過」，接下去，相關程序會經過在安全情況下台北市政府才會讓他營運，「不是誰的責任，國民黨弊案、柯文哲善後，中間的停工完全是為了台北市民的公共安全」。

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