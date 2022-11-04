新北市議員王威元競總成立！江啟臣送「超人服」要他為正義打拼

▲ 新北市議員王威元競總成立，吸引大批民眾參加 。（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導

選戰將至，新北市議員王威元爭取連任，1日競選總部成立，當天同步舉行美食嘉年華會，王威元展現黨內好人緣，同黨同期議員們到場支持外，國民黨大咖更是到場支持，包括前總統馬英九、新北市長侯友宜、國民黨前主席江啟臣等都一同輔選拉抬選情，江啟臣送上「戰袍」，要王威元化身超人把拔，繼續為民喉舌！

新北市議員王威元1日在三重同安36公園舉行競選總部成立大會， 2018議會同學相挺站台，包括廖先翔、葉元之、陳偉杰、江怡臻、蔡健棠、馬見,劉美芳等一起合唱明天會更好，希望他高票當選。另外，前總統馬英九和市長侯友宜，和王威元三人還跳起「友宜凍蒜舞」，以拉抬母雞帶小雞氣勢，希望能勝利連線。

除了大咖雲集外，王威元競選總部也用心準備各式美食，給前來的民眾享用，以嘉年華會的方式呈現，所有出席的來賓都是貴客，不分政黨、不分選區、不分身份，任何人都能到場同樂。

國民黨江啟臣上台贈送超人披風，勉勵超人把拔王威元，持續在地方守護孩子，國民黨前秘書長李乾龍，授戰旗，象徵薪火相傳；前議員羅智強則授予雷神槌，期許王威元在現在、未來路上，都能勇敢打擊不公不義；最後，國民黨新北市黨部主委黃志雄則是送上大聲公，勉勵王威元能夠大聲地為民喉舌。

王威元表示，他擔任議員4年來競競業業，在監督市政上不遺餘力，在地方盡力為民服務，一步一腳印堅持親力親為，並整合多方管道，照顧弱勢團體、年幼學童與高齡長者，懇請各位鄉親投他一票，讓他能繼續為民喉舌、爭取福利。