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快訊／中油大林廠爆炸事故調查出爐　高市府維持「勒令停工」

▲▼高雄市副市長林欽榮3日會勘中油大林廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市副市長林欽榮3日會勘中油大林廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄中油大林煉油廠上月27日晚間發生大火，火光一度染橘夜空，高雄市長陳其邁在火警發生後除趕赴現場坐鎮，並要求中油對事故進行調查，一周內提出事故調查報告。高雄副市長林欽榮今（3）日前往中油大林廠會勘，並聽取工安事故調查報告，由於這起工安事故仍有多處管線系統、設備須做科技檢測及改善措施包含管理、制度、執行等面向檢討，因此市府維持勒令停工。

▲▼高雄市副市長林欽榮3日會勘中油大林廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市副市長林欽榮3日會勘中油大林廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市副市長林欽榮3日會勘中油大林廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

中油大林煉油廠27日發生第三重油加氫脫硫工場工安事故，今日提出事故調查報告，該案經高雄市副市長林欽榮率市府環保局、勞工局、經發局、消防局及工務局建管處等相關單位經召開會議檢視報告，以及再到事故現場勘查後，市府勞工局表示，本件工安事故仍有多處管線系統、設備須做科技檢測及改善措施包含管理、制度、執行等面向之檢討，故本案維持勒令停工。

根據中油提出的事故調查報告，研判因廢氣燃燒（Flare）系統，管線腐蝕，造成22:29氫氣由洩漏點持續洩漏引發火災。經過市府相關局處檢視報告各項內容，仍發現現場部分消防設備因災害受損，應再增設消防設備、廠內安全管理及保安監督等仍須強化從業人員教育訓練、Flare廢氣燃燒管線未提前辨識腐蝕減薄、人員操作應變教育訓練不足等項仍尚未改善完成，仍請中油公司須依規定改善後，才得以復工。

林欽榮表示，市府環保局、勞工局、經發局、消防局及工務局建管處等相關單位，檢視報告各項內容後，於今(3)日再到現場勘查後，做出3點結論。第一，該案報告所提出的事故原因以及改善建議方針，中油公司雖已有說明，但在事故地點大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場仍有多處管線系統、設備需做科技檢測及改善措施包含管理、制度、執行等面向之檢討，故維持勒令停工。

第二，事故調查報告，市府仍責由中油公司委請第三方公正專業機構單位協助釐清、分析管線破損原因以及改善措施具體方案，再度提送調查報告，才可申請復工。第三，待該案調查報告再送至市府後，市府將即由本府勞工局、環保局、經發局、消防局、工務局等機關代表組成專案小組，且邀請專家學者參與共同進行審查；若經確認缺失改善完成及安全無虞後，中油公司大林煉油廠始得依法依程序准予復工。

林欽榮強調，針對中油公司所提的事故發生原因調查，中油公司應尋第三方公正單位參與並認可，經認可後提送復工申請，市府亦將邀請第三方專家、學者審查把關，經各方均審視無疑後才同意復工，並持續追蹤後續改善情形。同時針對此類的關鍵危害，因中油公司疏於預防而致災，呼籲業者落實製程安全管理，加強開俥啟動前安全審查及增派夜間人員以因應突發狀況，確保開俥程序作業安全。

林欽榮進一步說明，中油公司所提出之災害事故調查報告，仍有部分疑點尚待釐清，包含管線應須以更科學之晶相分析以掌握確切的破損原因、氫氣洩漏後引燃之火源等，中油公司廢氣燃燒(Flare)系統管線檢測保養不足，應強化製程安全，辨識廢氣燃燒(Flare)管線完整性，將該管線列入安全關鍵性設備管理。▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大林廠當晚火災發生時，現場火勢相當猛烈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，對於中油今日跳過大林蒲居民，直接送事故原因報告給陳其邁市長，大林蒲遷村促進會表達強烈不滿。促進會認為這是一份沒有公正第三方監督的黑箱報告，居民不會接受、不敢採信，希望陳其邁市長不要因為中央壓力或個人利益而貿然準予中油復工。

促進會表示，中油體檢工作不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，不能只針對這次事故的第三重油脫硫工場停工檢修，應三座工廠全面停工、全面檢修，否則這座爆完那座爆，大林蒲居民哪有那麼多性命陪著中油連環爆？

促進會痛批，中油在做事故報告之初，促進會就要求要有第三方公正的專家學者參與，勞工局、工業局也要在場，否則中油球員兼裁判做的報告就難以令人相信。如果市政府接受這樣的黑箱報告，那就是對大林蒲居民最大的背叛！

促進會呼籲，陳其邁不要包庇中油，更不能拿大林蒲居民生命財產安全做政治利益交換，請市長退回中油報告，下令整個中油大林蒲廠全面停工，做全面性的總體檢。否則近日不排除圍廠行動升級，向中油、向高雄市政府表達更強烈的抗議。

高雄中油大林煉油廠大火，陳其邁前往視察。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲▼陳其邁前往現場坐鎮。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

高雄中油大林煉油廠大火，陳其邁前往視察。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

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