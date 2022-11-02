快篩庫存1.3億劑！擬「擴大免費發放對象」　衛福部長鬆口研議





▲薛瑞元接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前針對學齡前幼兒與65歲以上長者有提供免費快篩，今（2）日有藍委提出，目前國內快篩庫存1.3億劑，每天發放卻只有20萬劑，庫存堆積如山，免費發放對象是否可能放寬？衛福部長薛瑞元回應「有這個可能」，並提出需兩周時間研議。

立法院財政委員會今日召開「衛生福利部因應COVID-19疫情，採購防疫物資、藥物、疫苗及辦理檢驗診斷作業等經費不敷，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條第1項規定，由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算經濟部所列經費支應417億2,207萬6千元，相關預算執行情形與效益」專題報告。

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薛瑞元報告指出，針對防疫物資項目，衛福部依據指揮中心指示依法徵用及採購家用快篩，到今年10月底總計採購及徵用數量約3.49億劑，累積執行約222.59億元。

國民黨立委賴士葆指出，國內目前快篩試劑庫存1.3億劑，昨天各地發放20萬劑，換算一個月下來大概發出6百萬劑，這樣要發放到何時？賴士葆說，既然快篩剩這麼多，堆積如山，是否有可能往下往上開放，例如上班族、學生，可以免費取得快篩。薛瑞元回應，有這個可能，可以研議看看，給我們兩週時間。薛瑞元也提到，和疫苗相比快篩的效期較長，約一至兩年。

薛瑞元會後受訪表示，免費快篩擴大對象尚無備案討論，但指揮中心會每週進行檢討，有需要就會進行調整。

指揮中心為保障幼兒與長者健康，針對0-6歲學齡前幼兒與65歲以上長者實施可免費領取1份(5劑)快篩試劑，從11月1日起，幼兒已經開放到第五輪，長者則是實施到第三輪。

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