【廣編】Honda全新CIVIC e:HEV電驅雙動能系統　明年確定登台

圖、文／HONDA提供

FIT e:HEV自上市以來，以「類EV的電油車」形象，顛覆大眾對油電混合系統的認知，廣受市場好評。為達成Global Honda 2050年碳中和願景，Honda Taiwan積極規劃導入e:HEV車種，CIVIC e:HEV確定2023年將在台上市，搭載全新次世代電驅雙動能系統及2.0L直噴引擎的革新配置，重新詮釋極致操駕樂趣。

Honda獨步領先的電動化前瞻科技「Honda e:TECHNOLOGY」中的「e:HEV」電驅雙動能系統，以次世代e:HEV嶄新再進化之姿，首度結合全新開發2.0L直噴引擎，以41%熱效率實現降低廢氣排放與提升馳騁駕馭性能兼具的訴求，增加動力延展性，在高速巡航時仍維持輕快穩定與再加速性能，開創恣意無畏的操駕新次元。

採用2.0L直噴引擎的次世代e:HEV系統，搭配全新世代CIVIC以高剛性車體結構設計的紮實底盤，並透過加長軸距、加寬輪距、降低重心全面進化，展現連續彎路與高速巡航時所需的動態穩定性及駕乘舒適性，極致體現CIVIC一貫「人車一體」核心價值，創造所向披靡的Honda DNA馳騁威力。全新世代CIVIC e:HEV將以高功率及高扭力輸出帶來令人興奮的加速度與燃油經濟性，成就消費者高品質的敏捷移動體驗。