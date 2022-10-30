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梨泰院煉獄「自拍視角」曝光！男女擠成一團崩潰扭曲　慘叫聲狂炸

記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院29日爆發大規模推擠，釀成至少151人喪命、82人受傷，現場情況宛如煉獄。事故當下，一名男子手持自拍棒，錄下擠壓瞬間，只見男女全都擠成一團，眾人表情與身體痛苦扭曲，背景慘叫聲不絕於耳。

推特瘋傳一段32秒影片，男子勉強掙扎著旋轉自拍棒角度，記錄災難現場。他身旁的民眾前胸貼後背，根本連站也站不直，遑論移動半吋步伐。其中一名身材嬌小的女性，更被擠到毫無空間喘息。

▲▼ 梨泰院推擠事件自拍視角。（圖／翻攝推特）

▲▼ 梨泰院推擠事件自拍視角。（圖／翻攝推特）

▲梨泰院推擠事件自拍與第三方視角。（圖／翻攝推特）

首爾消防部門30日上午證實，除了233人死傷之外，失蹤人數也上升至355人。總統尹錫悅也發表緊急談話，宣布全國進入哀悼期，時間將持續至11月5日24時（台灣時間23時）。

英國薩福克大學（University of Suffolk）群眾安全專家斯提爾（G. Keith Still）表示，人數越多、把人推倒的擠壓力量越大，來自四面八方的壓力，導致肺部無法擴張、難以呼吸，約6分鐘就會進入壓迫性或限制性窒息，成為最大宗的死因，只要一人跌倒，就會引發骨牌效應。

《首爾新聞》也指出，梨泰院推擠事件發生在斜坡上、寬度僅4公尺的狹窄巷弄，當時人群承受重量至少5000公斤，身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險，導致女性死者人數幾乎是男性的兩倍。

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