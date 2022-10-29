藝術名畫「掛反75年」沒人發現　卻因這理由只好繼續錯下去

▲荷蘭抽象畫先驅蒙德里安的作品「紐約市一」過去75年都被掛反了。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

荷蘭抽象畫先驅蒙德里安（Piet Mondrian）的作品「紐約市一」（New York City I）於1945年首次展出，但直到本周才被發現，75年以來都被「上下顛倒」掛反了。由於畫作結構已經非常鬆散脆弱，現在調整回來可能導致解體，為了避免損壞藝術品，未來只好繼續以錯誤方式陳列。

《衛報》報導，「紐約市一」是一幅紅黃黑藍4色膠帶交織而成的複雜格狀圖，1945年在紐約現代藝術博物館（MoMA）首次展出，1980年以後一直懸掛在德國杜塞道夫（Düsseldorf）的北萊茵─西伐利亞藝術品收藏館（Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen）。

▲瑪亞布薩和「紐約市一」合影。（圖／路透）



根據這幅畫目前的懸掛方式，多色線條在底部漸趨密集，一直被認為在模擬簡化後的天際線。但藝術史學家、策展人瑪亞布薩（Susanne Meyer-Büser）開始研究蒙德里安後，很快意識到不對勁，「網格變密集的地方應該在頂部，就像灰暗的天空。」

學者們繼續追查，竟發現更多證據。陳列於巴黎龐畢度中心（Cen4tre Pompidou）的同尺寸油畫「紐約市」就是頂部線條變密集，美國生活雜誌《小鎮小村》（Town and Country）1944年6月刊出一張蒙德里安的工作室照片，也顯示「紐約市一」以上下顛倒的方式擱在畫架上。

瑪亞布薩指出這一點後，各位策展人才意識到這一點其實非常明顯，「我100%確定這張畫被掛反了。有人從盒子裡拿出作品時弄錯了嗎？有人在運輸過程中粗心大意了？實在很難講。」不過，「紐約市一」仍將以錯誤方式在29日開幕的蒙德里安新展覽展出，而這項烏龍事蹟也成為作品歷史的一部分。