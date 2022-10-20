嘉義市心智障礙者走失家屬急尋　曾出現北市八德路便利商店

▲ 嘉義一啟智協會蕭姓個案自家中外出後走失。（圖／讀者提供）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義一啟智協會會員心智障礙蕭姓個案，10月19日上午8點左右從自家嘉義市五顯街住處外出，截至目前毫無音訊也尚未回家，家屬心急如焚，報警協助尋人，也希望民眾可以幫忙。
據了解，個案昨晚曾出現在台北市八德路一段78號1樓便利商店，家屬更提供個案失蹤時面相及所穿的衣服橘紅色上衣、藍色長褲及手拿粉紅色提袋。請有看見此人者，善心人士能主動連絡警察或來電連絡家屬蕭先生0988608023、05-2335028
▲ 嘉義一啟智協會蕭姓個案自家中外出後走失。（圖／讀者提供）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義一啟智協會會員心智障礙蕭姓個案，10月19日上午8點左右從自家嘉義市五顯街住處外出，截至目前毫無音訊也尚未回家，家屬心急如焚，報警協助尋人，也希望民眾可以幫忙。
據了解，個案昨晚曾出現在台北市八德路一段78號1樓便利商店，家屬更提供個案失蹤時面相及所穿的衣服橘紅色上衣、藍色長褲及手拿粉紅色提袋。請有看見此人者，善心人士能主動連絡警察或來電連絡家屬蕭先生0988608023、05-2335028
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