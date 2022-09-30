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西子灣隧道「防空洞秘境」搶先看！重現空襲警報、居民避難軌跡

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

高雄西子灣隧道內有一處「隱藏版防空洞」，曲折的密道可藏身2千人避難，如今將以沈浸式展覽的姿態，期間限定對外開放！除了重現警報鳴笛，讓人身歷其境感受躲避空襲，也有居民當年避難的軌跡、救護站、辦公室等，宛如時空旅行；還提供實用的防災知識、緊急避難包提案，強化全民防衛的認知。

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼高雄西子灣隧道「隱藏版防空洞」期間限定開放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

高雄哈瑪星直通中山大學的西子灣隧道內，藏著一處「隱藏版防空洞」，長達400多公尺，而且通道曲折交錯，內含避難、醫護、行政⋯等舊港務局戰時指揮部的設施空間，至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子，其他像是救護站、秘書室、會計室、政風室⋯等空間標示也還在。

如今以「部署壽山：西子灣隧道與全民防衛展」，在即日起～10/23期間限定開放，由日青創藝洪榆橙、時地設計李怡志共同策展，邀請多位藝術家共同創作。透過資訊設計、插畫設計，導入國防安全知識，強化民眾對全民防衛的認知；還透過重現躲避空襲轟炸的聲景設計，為全民防衛運動帶來最「體感」的機會教育。

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

參觀的民眾在進入防空洞秘境前，可先加入「部署壽山」LINE好友，並選擇進入隧道的身份，無論是居民、廟公、詩人、避難者等都有不同情境，除了在觀展過程中能有互動，還可以聆聽居民描述的聲音等。

團隊在策展時，多半保留原有的空間特色，運用水桶、沙包、工程器材等物件，想像臨時且緊急情景下的戰時佈置方法；而在燈光設計上分段變化，部分維持原有燈光條件，讓觀眾感受這個文資場域的現況；其餘則因應作品與情境，採用低度照明，讓觀眾發現防空隧道的不同空間表情。

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼團隊在策展時，多半保留原有的空間特色，運用水桶、沙包、工程器材等物件，想像臨時且緊急情景下的戰時佈置方法。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

其中像是醫護室、救護站內，還呈現當年遺留的擔架設備，民眾可以看見發霉的歷史痕跡。另外過去還有居民在颱風來襲時，將床搬進防空洞內避難。辦公室也藏有許多玄機，每個抽屜都有訊息，還特別用「吸光油墨」印刷報紙，拿手電筒照射就能看見「隱藏字跡」，感受70年前弩張劍拔的國共情勢。

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲醫護室、救護站內，還呈現當年遺留的擔架設備。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲還有居民在颱風來襲時，將床搬進防空洞內避難。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼辦公室也藏有許多玄機，每個抽屜都有訊息，可一一打開來看。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還特別用「吸光油墨」印刷報紙，拿手電筒照射就能看見「隱藏字跡」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

高雄市文化局在2004年，將西子灣隧道及其防空設施指定為歷史建築，經過多方共同維護，強化安全及照明設施後，讓原本被視為禁地的防空隧道，成為空間活用的文化場域。而這次策展，更擴大開放防空洞範圍，串連登山街60巷獨特的文史空間，民眾將體驗「從社區進入防空設施」，經歷如防空演習般的看展過程。

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還提供實用的防災知識、緊急避難包提案，強化全民防衛的認知。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還提供實用的防災知識、緊急避難包提案，強化全民防衛的認知。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄西子灣隧道「防空洞秘境」期間限定開放，帶來「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」沈浸式體驗展。（圖／記者林育綾攝）

「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」將於9/30~10/23期間限定展出，除了把防空洞打造成展場，將龐雜的全民國防資訊視覺化，更以場域沉浸式的體驗，讓觀展民眾實際感受躲避空襲轟炸的戰時氛圍。展覽採預約制，可在「高雄幣平台」預約參觀。

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